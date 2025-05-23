ÇAYKUR İle İlgili İstihdam Açıklamalarına Tepki

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer'in ÇAYKUR'da çay yükleme işçilerinin gelecek yıl kurasız şekilde işe alınacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Çervatoğlu, "Devlet kurumlarının nasıl parti arka bahçesine çevrildiğini tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Ne zamandan beri devlet kurumlarına işçi alımını AKP il başkanı yapıyor" dedi.

AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, 2025 yılı yaş çay kampanyasına kısa süre kala yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ÇAYKUR'un çay alım yerlerinden fabrikalara kamyonlarla yaş çay nakli ve yükleme işlemlerinin, kooperatiflerin teklif edilen fiyatı kabul etmemesi üzerine ÇAYKUR'un ortağı çay alım bünyesindeki ÇAYSAN tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu şekilde 3 bin kişiye geçici istihdam sağlanacağını açıklayan Katmer, yükleme işleri için 4 aylık bir dönemde 30 bin TL maaşla çalışacak 3 bin işçi alınacağını, bu işçilerden düzgün çalışanların ise gelecek yıl kurasız işe alınacaklarını, işe alımların öncelikle muhtarlar aracılığıyla yapılacağını açıklamıştı.

"Düzgün çalışan işçiler ÇAYKUR'a kurasız işe alınacak"

Kartmer'in partisinin il ve ilçe teşkilat yöneticilerine, yöneticilerin de köy ve mahalle muhtarlarına gönderdiği ve tepkilere neden olan mesajda, "Çaykur yükleme ekibine yükleyici alınacaktır şirket elemanı olarak çalışacaktır. 120 gün sigorta 4 ay maaş maş ikramiye 8 saat çalışma saati. Düzgün hakkı ile çalışanlar seneye ÇAYKUR'a kurasız alınacak" ifadeleri yer aldı.

"Ne zamandır ÇAYKUR AKP ilçe ve il yönetimi tarafından yönetilmektedir?"

Kurumların ne zamandan beri AKP'nin arka bahçesi, halkın olan ÇAYKUR'un ne zamandan beri il yönetimi tarafından yönetildiğini soran Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Her gün olağan üstü bir olayla karşılaşıyoruz. Bu seferde AKP Rize İl Başkanı'nın açıklamaları onun ağzında yapılan açıklamalar bizi şoka uğratmıştır. AKP Rize İl Başkanı'nın ağzıyla şöyle denilmektedir; çay yüklemeye işçisinin şirketlere alınacak ve 120 gün çalışma esaslı çalıştırılacak hatta ikramiye verilecek ve hatta hatta burada düzgün çalışan iyi çalışanların gelecekte ÇAYKUR'a kurasız işe alınacağı ifade edilmektedir. Biz bu Cumhuriyet'i, bu devleti, kurucu önderimiz Mustafa Atatürk ve silah arkadaşlarının, devlet kurumlarının kurmuş olduğu, devlet kurumlarının devletle yönetilebileceğini ve devlet organlarının kendi özellikleri ve devlet yönetimi hiyerarşi ile yönetildiğini bilmekteyiz. Ne zaman bir partinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin arka bahçesi olmuştur ÇAYKUR? Ne zamandır ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, halkın olan ÇAYKUR, AKP ilçe ve il yönetimi tarafından yönetilmektedir. Biz hayretler içerisinde bu ifadeyi karşılıyoruz.

"ÇAYKUR'un bir partinin arka bahçesi olması mümkün değildir"

Evet, gerçi AKP İl Başkanı medyada da bunu açıkça cesaretle ifade etmiştir, ilçe yöneticileri de o cesaretten AKP İl Başkanı ağzıyla bu açıklamayı duyurabilmektedir, biz bunu kabul etmiyoruz. Bir yurttaş olarak bir üretici olarak bir Karadeniz ve çay memleketinde yaşayan birey olarak ve aynı zamanda bir yerel yönetici olarak bu uygulamanın doğru olduğunu düşünmüyor ve bunu reddediyoruz. Biz Cumhuriyet'in temel kurallarına kurucu felsefenin işletilmesini gerektiğini düşünenlerdeniz. Biz bu Cumhuriyet'i bir partiden doğru değil kurucu önderden aldık ve kurullarıyla devraldık dolayısıyla, bir partinin arka bahçesi olması mümkün değildir ve bunu kınadığımızı ifade etmek isterim."