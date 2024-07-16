ÇAYKUR, Kapasitenin Üzerinde Çay Alımı Nedeniyle Alım Yapmayacak - Son Dakika
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ÇAYKUR, Kapasitenin Üzerinde Çay Alımı Nedeniyle Alım Yapmayacak

ÇAYKUR, Kapasitenin Üzerinde Çay Alımı Nedeniyle Alım Yapmayacak

ÇAYKUR, kapasitenin üzerinde çay alımı gerçekleştiği gerekçesiyle 17.07.2024 çarşamba günü yaş çay alımı yapmayacağını duyurdu. Fabrika ve ambarlarda işlenmeyi bekleyen çayların daha sağlıklı bir alım süreci için alımın bir süreliğine durdurulacağı belirtildi.

16.07.2024 19:06
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, "Fabrika ve ambarlarımızda işlenmeyi bekleyen yaş çayları ivedi bir şekilde üretebilmek ve devamında daha sağlıklı bir alım süreci sağlayabilmek adına 17.07.2024 (Çarşamba) günü alım yapamayacağımızı tüm üreticilerimize bildirmek isteriz" denildi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), yaptığı açıklama ile kapasitenin uzerinde çay alımı gerçekleştiği gerekçesiyle 17.07.2024 çarşamba günü (yarın) yaş çay alımı yapılmayacağını duyurdu.

ÇAYKUR'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Değerli üreticilerimiz; 26 Haziran tarihi itibariyle serbest alım şeklinde başlamış olduğumuz 2. Sürgün Yaş Çay alımlarımız yoğun bir şekilde ve tam kapasite ile devam etmektedir. Bu süreçte kapasitemizin çok üzerinde alım olması neticesi ile karşı karşıya kalınmış ve kademeli olarak günlük öncelikle 50 kg, ardından 30 kg, son olarak da 25 kg kontenjan uygulanmak durumunda kalınmıştır.

Bugün itibariyle toplam yaş çay stokumuz 16 bin tonun üzerine çıkmış olup, bu miktar tarihimizin en yüksek seviyesidir. Üreticilerimizin nesilden nesile her dönemde olduğu gibi, bu süreçte de güvencesi Çaykur'dur. Üreticilerimizin ürününe daha iyi bir şekilde sahip çıkabilmemiz için, ürünün işlenmesini sağlayana kadar bahçede kalmasına özen göstermemiz gerekmektedir. Biraz daha sabır gösterip, birkaç gündür sürmekte olan izdiham dönemini aştığımızda, ürünün hem değerini korumuş olacağız hem de hasat ve üretimi daha sağlıklı yapmış olacağız.

Bu nedenlerle fabrika ve ambarlarımızda işlenmeyi bekleyen yaş çayları ivedi bir şekilde üretebilmek ve devamında daha sağlıklı bir alım süreci sağlayabilmek adına 17.07.2024 (Çarşamba) günü alım yapamayacağımızı tüm üreticilerimize bildirmek isteriz. Üreticilerimizle birlikte el ele vererek bu süreci hasarsız bir şekilde atlatmanın yolunun acele etmeden, süreci biraz daha zamana yayarak hasadı gerçekleştirmek olduğunu bir kez daha hatırlatır, saygılarımızı sunarız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel ÇAYKUR, Kapasitenin Üzerinde Çay Alımı Nedeniyle Alım Yapmayacak - Son Dakika

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