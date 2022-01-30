Çekilen deniz çocuklara eğlence mekanı oldu - Son Dakika

Çekilen deniz çocuklara eğlence mekanı oldu
Bandırma'da deniz çekilmesiyle oluşan mini plaj çocukların eğlence mekanı oldu.
BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde deniz çekilmesi 23 gündür devam ederken çekilme sonrası oluşan plaj çocuklara yaradı.
Bandırma'da deniz çekilmesi çocuklara yaradı. Meydana gelen deniz çekilmesi 23 gündür devam ederken, çekilmeyle oluşan plaj hafta sonu çocukların akınına uğradı. Sahile gelen çocuklar mevcut yerde bol bol oynarken denize taş attılar. Güneşli ve güzel havayı fırsat bilen çocuklar çekilme sonucu oluşan plajda bol bol oynayarak stres attılar. Sahilde çocuklarını izleten velilerde çocuklarının oyunlarına eşlik ettiler. Bazı çocuklarda ayakkabıları ile denize girdi. Sahilde meydana gelen deniz çekilmesiyle oluşan plaj çocukların eğlence mekanı oldu.
Kaynak: İHA
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