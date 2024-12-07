Çekmeköy Belediyesi, Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Etkinlikleri Düzenledi - Son Dakika
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Çekmeköy Belediyesi, Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Etkinlikleri Düzenledi

Çekmeköy Belediyesi, Dünya Engelliler Günü\'nde Farkındalık Etkinlikleri Düzenledi

Çekmeköy Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirdiği organizasyonlarda özel ihtiyaç sahibi bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenledi. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yapılan etkinlikler, üniversite öğrencileri ve özel çocukları bir araya getirerek güçlü bağların kurulmasına vesile oldu.

07.12.2024 11:50  Güncelleme: 11:54
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Çekmeköy Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak için düzenlediği organizasyonlarda, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in özel olarak ilgilendiği Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler çeşitli etkinliklerde keyifle vakit geçirdiler.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Çekmeköy Belediyesi Başkanı Orhan Çerkez'in önderliğinde birçok çalışma gerçekleştiren Çekmeköy Belediyesi, farkındalık oluşturmak için de çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezlerinden birinde binlerce vatandaşa hizmet veren belediye ekipleri, üniversite öğrencileri ve belediye kreşlerinde eğitim gören minikleri bu merkezde eğitim gören özel öğrencilerle buluşturdu.

"Engellerin kurabiye kokusunda eridiği sıcak bir atölye"

Çekmeköy Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen atölyede Özyeğin üniversitesi Gastronomi bölümü öğrencileri ve Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan özel öğrenciler bir araya geldi. Gastronomi öğrencileri düzenlenen program kapsamında özel çocuklarla birlikte kurabiye yaptılar. Bu anlamlı etkinlikte yalnızca un, şeker ve tereyağı değil; sevgi, sabır ve empati de yoğruldu. El ele verilerek hazırlanan kurabiyeler, sadece tatlarıyla değil, katılımcılar arasında kurulan güçlü bağlarla da unutulmaz hale geldi.

"Minikler farkındalık atölyesinde buluştu"

Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel çocuklar ve belediyenin gündüz bakımevlerinde eğitim gören minik öğrenciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte hep birlikte eğitici ve eğlenceli atölye çalışmalarıyla dolu bir gün geçirdi. Etkinlikte, çocukların birbirlerini daha yakından tanıyarak empati geliştirmeleri ve birlikte vakit geçirmenin keyfini çıkarmaları hedeflendi. Boyama, parmak boyası ve resim gibi çeşitli etkinlikler yaparak hep birlikte keyifli bir gün geçiren çocuklar, yeni arkadaşlıklar edinmenin mutluluk ve heyecanını da yaşadılar.

"Bu ülkenin asıl değerleri olduklarını hissettirmeliyiz"

Çekmeköy Belediyesi olarak özel ihtiyaç sahibi bireylerin yaşam kalitesini artırmak için sürekli olarak çalıştıklarını belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "İnsanlar birbiriyle eşit şekilde doğar. Fakat insanlara aynı şartlarda yaşama şansı sunmayınca bazıları ileri bazıları da geri gider. Mühim olan insanların yaşam alanlarında eşit şartlar eşit imkanlar oluşturmak. Bizler de kamu yöneticisi, belediye başkanı olarak Engelsiz Yaşam Merkezimiz ile özel ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Engelsiz araçlarımızla da ihtiyaçları doğrultusunda özel ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı istedikleri yerlere götürüp, getiriyoruz. Mühim olan bu kardeşlerimizin özgüvenini artırıp topluma kazandırmak. Bunları da nasıl yapacağız? Onlara değer vermeliyiz, onlara bu ülkenin asıl değerleri olduklarını hissettirmeliyiz, onlara eşitlik ilkesinden faydalandırmamız gerekiyor. Sosyal ve ekonomik yaşamlarını rahatlatacak bazı alanlar oluşturmamız gerekiyor. Bu etkinliklerimiz de bu fikirlerimizden yola çıkarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan sadece bir kaçı. Yıl içinde sürekli olarak özel kardeşlerimizin ve ailelerinin yanlarında olmayı sürdüreceğiz." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çekmeköy Belediyesi, Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Etkinlikleri Düzenledi - Son Dakika

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