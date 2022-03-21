Celal Büyük Ağrı İl Müftüsü oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Celal Büyük Ağrı İl Müftüsü oldu

21.03.2022 10:24
Celal Büyük Ağrı İl Müftüsü oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 17 Mart 2022 tarihli 31781 sayılı ve 2022/97 karar ile gerçekleşen İl Müftüleri atama kararıyla Celal Büyük, Ağrı İl Müftülüğü'ne atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 17 Mart 2022 tarihli 31781 sayılı ve 2022/97 karar ile gerçekleşen İl Müftüleri atama kararıyla Celal Büyük, Ağrı İl Müftülüğü'ne atandı.

Erzurum da görev yaptığı dönemde gerçekleştirdiği proje ve çalışmalarla gerek diyanet personeli, gerekse vatandaş tarafından çok sevilen Müftü Celal Büyük Ağrı İl Müftüsü olarak atandı.

Aslen Erzurum - Oltulu olan Celal Büyük, ilk ve orta öğrenimini Zonguldak'ta Lise tahsilini ise Oltu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1992 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında İmam-hatip olarak çalışmaya başladı. Bu esnada Ankara Hacı Bayram Camii İmamı Abdülkadir Şehitoğlu hoca efendiden talim ve makam dersleri aldı. Sırasıyla Ankara- Haymana, Ankara- Altındağ ve Bursa Osmangazi İlçelerinde İmam-Hatiplik yaptı. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat fakültesini bitirdi. 2005 yılında İstanbul Haseki Eğitim merkezini başarıyla tamamlayarak Denizli- Honaz ilçesine vaiz olarak atandı. Ayrıca bu dönemde Marmara Üniversitesinde Din Eğitimi alanında Yüksek lisansını tamamladı.

2006 Eylül ayında ise Horasan İlçe müftülüğüne atandı. 30.10.2009 tarihinde ise Tortum ilçe Müftüsü olarak tayin oldu. Ardından 18.12.2013 tarihinde Erzurum İl Müftü Yardımcılığına atanan Celal Büyük 12.02.2015 tarihinden itibaren yaklaşık 2 yıl Erzurum İl Müftülüğüne vekalet etti. 28.12.2016 tarihinde Yüreğir İlçe Müftülüğüne atanan Celal Büyük 11.12.2019 tarihinde İstanbul Bağcılar Müftülüğüne atandı.

Çalıştığı dönemlerde farklı gazetelerde köşe yazarlığının yanında ulusal yayın yapan Kardelen Tv'de yaklaşık 4 yıl program yapımcılığı ve sunuculuğu yaptı. Müftü Büyük halen Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Din Eğitimi alanında Doktora çalışmasına devam etmektedir. - ERZURUM

YORUMLAR
500
Doğu Anadolu'da yoğun kar etkili oldu Doğu Anadolu'da yoğun kar etkili oldu Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 1588 yerleşimin yolu kardan kapandı Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 1588 yerleşimin yolu kardan kapandı

Celal Büyük, Erzurum, Müftü, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Celal Büyük Ağrı İl Müftüsü oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:21 Putin hakkında yeni iddialar: Ailesini gizli bir yeraltı kentine gönderdi, kendine uçan sığınak yaptı, nükleer savaşa hazırlanıyor
10:19 Fenerbahçe'nin yıldızı Szalai'den kötü haber var
10:18 Emekliliği beklemediler! ASELSAN'dan istifa eden mühendis çift sırt çantalarıyla dünyayı gezmeye hazırlanıyor
10:02 Ukrayna'nın Sumi kentinde kimyasal tesiste amonyak sızıntısı tespit edildi!
09:45 Bakan Bilgin'den bir iyi, bir kötü haber! Asgari ücrette ikinci zamma kapıları kapattı, 3600 ek gösterge için Mayıs dedi
09:44 Çin'in Washington Büyükelçisi Rusya'ya silah yardımında bulunmayacaklarını açıkladı!
09:35 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Zeynep kardeşini korumak için Volkan'dan ayrılmıyor
09:34 Kolombiya'da bir kadın pitbull cinsi köpek tarafından defalarca ısırıldı!
09:27 Makatına uyuşturucu saklamış! Operasyonla yakalanan kurye, ameliyata alındı!
09:09 Fransa dışına çıkması yasak olan Trabzonluya, Fransız hakimden şampiyonluk izni: Öyle bir mektup yazdı ki izni kaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 10:32:22. #1.12#
SON DAKİKA: Celal Büyük Ağrı İl Müftüsü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement