Celal Gülayan İlkokulu İnşaatı Tamamlanmak Üzere

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hayırsever desteğiyle inşa edilen Celal Gülayan İlkokulu'nun yapımını yerinde inceledi. 23 Nisan Mahallesi'ndeki ilk devlet okulu olma özelliği taşıyan okul, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencileriyle buluşacak.

Nilüfer'in en hızlı gelişen mahallelerinden biri olan ve bugüne dek devlet okulu bulunmayan 23 Nisan Mahallesi'nin okul hasreti sona eriyor. Nilüfer Belediyesi'nin arazinin büyük bir bölümünü tahsis ettiği ve hayırsever Gülayan Ailesi tarafından yaptırılan Celal Gülayan İlkokulu inşaatında sona gelindi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni eğitim-öğretim döneminde kapılarını açmaya hazırlanan okulda incelemelerde bulundu. Ziyarette başkanlara, 23 Nisan Mahalle Muhtarı Sevda Bayraktar ile Gülayan Ailesi'nin temsilcileri de eşlik etti.

Ziyaret sırasında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 23 Nisan Mahallesi'nin okul ihtiyacının çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Bu ihtiyacı gidermek için önemli bir adım attıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, "Gülayan Ailesi, mahallemiz için çok kıymetli bir yatırım yaptı. Biz de Nilüfer Belediyesi olarak bu projenin hayata geçmesi için arazinin 3 bin 200 metrekarelik bölümünü tahsis ettik. Okulumuzun kısa zamanda tamamlanacak olması bizleri mutlu ediyor. Bu bölgedeki eğitim ihtiyacını karşılamak üzere çalışmalarımız devam edecek. Okulun yakınında, ortaokul yapımı için 5 dönümlük bir alan daha verdik. Umarız oraya da bir hayırsever desteği bulup, o projenin de hızla devreye alınmasını sağlarız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de 23 Nisan Mahallesi'ne yakışır bir okul inşa ettikleri için Gülayan Ailesi ve Uludağ Grubu'na teşekkür etti. 24 sınıflı okulun yeni eğitim öğretim dönemine yetişecek duruma geldiğini söyleyen Başkan Bozbey, "Şimdi okulun içerisinde çocukların cıvıl cıvıl seslerini duymak ve o çocukların mutluluğunu hissetme zamanı. Bu hem Uludağ Grubu olarak Gülayan Ailesi'nin hem de mahalle sakinlerimizin mutluluğu olacak. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime her zaman destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İncelemelerin ardından Başkan Şadi Özdemir ve Başkan Mustafa Bozbey, eğitime verdikleri değerli katkılardan dolayı Gülayan Ailesi'ne teşekkür ederek, okulun mahalle halkına ve Bursa'ya hayırlı olmasını diledi. - BURSA