Çelik, TBMM Kadın İstihdamı ve Kooperatifçiliği Çalıştayı'na Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çelik, TBMM Kadın İstihdamı ve Kooperatifçiliği Çalıştayı'na Katıldı

13.06.2022 14:02
Çelik, TBMM Kadın İstihdamı ve Kooperatifçiliği Çalıştayı'na Katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İpek Agcadağ Çelik, TBMM Kadın İstihdamı ve Kooperatifçiliği Çalıştayı'na katıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İpek Agcadağ Çelik, TBMM Kadın İstihdamı ve Kooperatifçiliği Çalıştayı'na katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın İstihdamının Arttırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu, Kadın İstihdamı ve Kooperatifçiliği Çalıştayı düzenledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen çalıştaya komisyonda yer alan milletvekilleri ve çeşitli üniversitelerden alanında uzman akademisyenler katılım sağladı. Çalıştaya 7 Aralık Üniversitesi KADAMER Müdür Yardımcımız Doç. Dr. İpek Agcadağ Çelik katıldı.

Agcadağ Çelik, çalıştayda, kadın istihdamı ve kooperatifçilikle ilgili yapılacak politika ve yasalarda, bölgenin ve şehrin toplumsal ve ekonomik yapısının ve dokusunun özellikle göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizdi. - KİLİS

Çelik, TBMM Kadın İstihdamı ve Kooperatifçiliği Çalıştayı'na Katıldı
Çelik, TBMM Kadın İstihdamı ve Kooperatifçiliği Çalıştayı'na Katıldı

YORUMLAR
500
Libya Tezkeresi TBMM'de Libya Tezkeresi TBMM'de Spider-Man severlere müjde: beyaz perdeye geri geliyor! Spider-Man severlere müjde: beyaz perdeye geri geliyor!
Kaynak: İHA

Aralık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çelik, TBMM Kadın İstihdamı ve Kooperatifçiliği Çalıştayı'na Katıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:05 Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi, oraj yapılar sebebiyle gelmiş!
13:44 Polise yumruk atan HDP'li vekile Erdoğan'dan sert tepki: Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz
13:42 Hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster'ın oğlunun son halini babası paylaştı!
13:21 Fenerbahçe'den Ümit Özdağ'a ağır cevap: Bu kabul edilemez
13:11 Manchester City, video ile duyurdu! Erling Haaland'ı resmen renklerine bağladılar
12:53 AK Partili başkan, Destici'nin ismini anmayınca BBP'den çok sert tepki geldi: Aklınızı başınıza alın terbiyesizlik yapmayın!
12:46 Eski bakan Veysel Eroğlu'dan benzin zamlarına isyan edenlere yanıt: Eski Türkiye'de benzin bitince yollarda kalırdık
12:42 Bomba iddia! Tuvalete 6 korumayla giden Putin, DNA'sının ele geçirilmemesi için dışkısını toplattırdı
12:15 Gördüğünüz tüm halay başlarını unutun! Sergilediği figürler sosyal medyanın dilinde
12:10 Metin Hara kariyer yolculuğunu anlattı! Meğer her şey babasının geçirdiği kazayla başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 14:21:10. #1.11#
SON DAKİKA: Çelik, TBMM Kadın İstihdamı ve Kooperatifçiliği Çalıştayı'na Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement