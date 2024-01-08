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Çelikhan'da Çiftçilere Damlama Sulama Sistemi Desteği Verildi - Son Dakika
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Çelikhan'da Çiftçilere Damlama Sulama Sistemi Desteği Verildi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen Tarımsal Sulama Projesi kapsamında çiftçilere damlama sulama sistemi desteği sağlandı. Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz'ün katılımıyla gerçekleşen dağıtımda, 62 çiftçiye tarla içi basınçlı sulama sistemine ait borular dağıtıldı. Çiftçilere yüzde 70'i hibe, yüzde 30'u katkı payı ile destek sağlandı. Kaymakam Altınöz, sulama sistemlerinin verimli bir şekilde kullanılmasını ve bereketli kazançlara vesile olmasını diledi.

Çelikhan\'da Çiftçilere Damlama Sulama Sistemi Desteği Verildi
08.01.2024 - 15:44,
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde çiftçilere tarla içi basınçlı sulama sistemine ait borular dağıtıldı.

GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığının Tarımsal Sulama Projesi kapsamında Çelikhan ilçesinde çiftçilere damlama sulama sistemi desteği verildi.

Çelikhan Kaymakamı Ali Cemal Altınöz'ün katılımı ile ilçede 62 çiftçiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından damlama sulama sistemi desteği verildi.

Kaymakam Ali Cemal Altınöz, 310 dönümlük bir arazide kullanılacak sulama sistemlerinin hayırlı ve bereketli kazançlara vesile olmasını diledi.

Çiftçiye yüzde 70'i hibe, yüzde 30'u katkı payı ile destek sağlandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çelikhan'da Çiftçilere Damlama Sulama Sistemi Desteği Verildi - Son Dakika
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