Çelikhan Kaymakamı Pelvan, deprem konutları ve çocuk oyun parklarını inceledi - Son Dakika
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Çelikhan Kaymakamı Pelvan, deprem konutları ve çocuk oyun parklarını inceledi

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Çelikhan Kaymakamı Pelvan, deprem konutları ve çocuk oyun parklarını inceledi
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Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, Pınarbaşı beldesindeki deprem konutları ile Hacılar Mahallesi'ndeki çocuk oyun parklarını inceledi. Pelvan, konutlardaki çalışmalar hakkında bilgi aldı; parkların mahalle sakinleri ve çocuklar için hayırlı olmasını diledi.

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan ilçeye bağlı Pınarbaşı beldesinde deprem konutları ile Hacılar Mahallesi'nde Kaymakamlık tarafından yapımı tamamlanan çocuk oyun parklarında incelemelerde bulundu.

Adıyaman'da deprem sonrası yapımı gerçekleştirilen konutların bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Kaymakam Özgür Pelvan ve beraberindeki heyet, konutların mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerle değerlendirmelerde bulundu. Heyet, incelemelerin ardından Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesi Hacılar Mahallesi'ne geçti. Burada Kaymakamlık tarafından yapımı tamamlanan çocuk oyun parklarını inceleyen Pelvan, parkların durumu hakkında bilgi aldı.

Çocukların güvenli ve uygun alanlarda vakit geçirebilmesi amacıyla tamamlanan oyun parklarının mahalle sakinlerinin kullanımına sunulduğunu belirten Kaymakam Özgür Pelvan, "Pınarbaşı'daki deprem konutlarında yetkililerimizden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldık. Hacılar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çocuk oyun parklarını da inceledik. Çocuklarımızın güvenli ve güzel alanlarda vakit geçirmelerini önemsiyoruz. Tamamlanan parkların mahalle sakinlerimize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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