Cemil Alevli 53. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Cemil Alevli 53. Yılında Anıldı

Cemil Alevli 53. Yılında Anıldı

Gaziantep Kolej Vakfı'nın kurucusu Cemil Alevli, anma töreniyle hatırlandı.

01.04.2025 12:03
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Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları kurucusu, efsane sanayici Cemil Alevli, vefatının 53. yıl dönümünde GKV Özel Okullarında düzenlenen törenle anıldı.

Gaziantep Kolej Vakfı'nın kurucusu örnek sanayici Cemil Alevli ölümünün 53.yılında kurucusu olduğu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nda törenle anıldı. GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IB) öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan törene GKV Mütevelli- Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, GKV Mütevelli- Yönetim kurulu üyeleri Osman Kıratlı, Esra İbanoğlu, Galip Renklidağ ve Ali Çayırlı, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından GKV Özel Liseleri Müdürü Alper Kaplan Cemil Alevli'nin yaşamından kesitleri ve ülkemize kazandırdığı ilkleri dile getirdi. Yapılan konuşmaların ardından anma törenine GKV IB Cemil Alevli Koleji öğrencileri tarafından "Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim" ve "To The Memory Of My Father" şiiri, Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Oratoryosu ve GKV Özel Okulları öğrencilerinden Naz Küçükkınacı ve Anisha Premanand'ın seslendirdiği "Sen Benim Şarkılarımsın" adlı şarkı ile son buldu.

Cemil Alevli'nin eseri Gaziantep Kolej Vakfı 61. yılında

Cemil Alevli'nin temellerini atarak kuruluşunu gerçekleştirdiği GKV Özel Okullarının Gaziantep ve Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer aldığını ve bu süreçten bu yana Nüket Ersoy başkanlığında GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulunun destekleriyle Türkiye'nin en prestijli eğitim kurumu olarak varlığını sürdürdüğünü ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, merhum Cemil Alevli'nin Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarına, Gaziantep'e ve ülkemize kazandırdıklarının ticari bir başarının çok ötesinde olduğunu belirtti. Gürsel yaptığı değerlendirmede, "Merhum Cemil Alevli ülkesine bağlılığın, insanına ve değerlerine sahip çıkmanın, çok çalışmanın güçlü bir örneğidir. Temellerini attığı ve bizi Gaziantep'in en itibarlı eğitim kurumu haline getiren kurumsal kültürümüz, yerel ve evrensel değerlere olan inancımız en büyük gücümüzdür. Cemil Alevli'nin 'Sıradan bir insan olmak kolay, iyi bir insan olmak zordur. Mükemmellik büyük çaba gerektirir' sözünü şiar edinerek şehrimizin sadece eğitim alanında kalkınması için değil, toplumsal gelişimi için de çaba göstermeye devam ediyor ve bu alanda örnek olmayı sürdürüyoruz. 59 yıldan bu yana süre gelen vizyonumuz ve başarılarımızla örnek alınan ve her geçen yıl güçlenen bir eğitim kurumu olmaya devam ediyoruz. Yarım asrı aşan tarihin bizlere yüklediği sorumluluğun bilinciyle Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını geleceğe taşımak ve güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kurucumuz Cemil Alevli'yi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, gaziantep, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cemil Alevli 53. Yılında Anıldı - Son Dakika

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