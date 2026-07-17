Başkan Tugay\'dan Seferihisar\'a hizmet ve yatırım vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Seferihisar'da devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Tugay, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik projeleri iş birliği içinde sürdüreceklerini belirterek "Önümüzdeki dönemin planlamasını da yaptık. Vatandaşlarımız kısa süre içinde yapılan çalışmaların sonuçlarını görecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Seferihisar'da yürütülen belediye çalışmalarını yerinde incelemek üzere ilçeyi ziyaret etti. Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, belediye meclis üyeleriyle birlikte Tugay'a eşlik ederek devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mahallelerde vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelen Başkan Tugay, talepleri dinledi. Tugay, Mektep ve Fevzi Çakmak caddelerinde yürütülen yol çalışmalarını da inceledi. Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Seferihisar Belediyesi'nin ortak yürüteceği çalışmalar ve ilçenin öncelikli ihtiyaçları da ele alındı.

"Seferihisar çok özel bir ilçe"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Seferihisar'da yürütülen ve planlanan yatırımları değerlendirdiklerini belirterek, "Zorlu ve sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz ancak hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemin planlamasını da yaptık. Vatandaşlarımız kısa süre içinde burada yapılan çalışmaların sonuçlarını görecek. Akarca'da altyapı çalışmaları tamamlandı, üstyapıya geçiyoruz. Sığacık yolu, Teos yolu ve Atatürk Caddesi'nde düzenleme ve yenileme çalışmaları yapılacak. Turizm sezonu nedeniyle Sığacık'ta sahil temizliği, peyzaj düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmaları öne çıkıyor. Çevre yolu projesine ekiplerimiz çok kısa süre içinde başlayacak. Ayrıca birçok branşa hizmet verebilecek çok amaçlı bir spor salonu projemiz var. Kocaçay'ı da daha işlevsel bir yaşam alanına dönüştüreceğiz. Seferihisar, insanların sürekli yaşamak isteyeceği, sıcak ve güler yüzlü insanların yaşadığı çok özel bir ilçe. Bu nedenle buraya daha sık gelmeyi hedefliyorum" dedi.

Yerel yönetimlerin vatandaşla iç içe olduğu sürece güçlü hizmet üretebileceğini belirten Tugay, "Seferihisar, İzmir'in en değerli ilçelerinden biri. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizle omuz omuza çalışmayı önemsiyoruz. Seferihisar'ın ihtiyaç duyduğu her konuda iş birliği içinde olmaya, ilçeye değer katacak projeleri birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kurulan güçlü dayanışmanın ilçeye önemli katkılar sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Seferihisar'ın ihtiyaçlarını yerinde görmek, vatandaşlarımızın sesini birlikte dinlemek ve çözümü ortak akılla üretmek bizim için çok kıymetli. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın ilçemize gösterdiği ilgi ve destek, hizmetlerimizi daha da güçlendiriyor. - İZMİR