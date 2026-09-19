Çemişgezek'te Ayşe Balcı, bin 200 badem fidanından 6 ton ürün bekliyor - Son Dakika
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Çemişgezek'te Ayşe Balcı, bin 200 badem fidanından 6 ton ürün bekliyor

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Çemişgezek\'te Ayşe Balcı, bin 200 badem fidanından 6 ton ürün bekliyor
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Vişneli köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Ayşe Balcı, Özel Ağaçlandırma Projesi desteğiyle 32 dönüm atıl araziye bin 200 badem fidanı dikti. Balcı, bahçesinden bu yıl yaklaşık 6 ton badem hasadı bekliyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan Ayşe Balcı, devlet desteğiyle atıl durumdaki 32 bin metrekarelik araziyi badem bahçesine dönüştürerek tarımsal üretime kazandırdı. Toprakla buluşturduğu bin 200 badem ağacından bu yıl yaklaşık 6 ton ürün elde etmeyi bekleyen Balcı, ailesine ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı bağlı Vişneli köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Ayşe Balcı, Tarım ve Orman Bakanlığının Özel Ağaçlandırma Projesi kapsamında aldığı destekle badem yetiştiriciliğine başladı. Daha önce atıl durumda bulunan 32 bin metrekarelik araziyi değerlendiren Balcı, alana bin 200 badem fidanı dikti. Fidanların toprakla buluşmasının ardından bahçenin bakımını ailesiyle birlikte sürdüren Balcı, yıllar süren emeğinin karşılığını almaya başladı. Sulama, budama ve diğer bakım çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Balcı, hasat dönemine gelen bahçesinden bu yıl yaklaşık 6 ton badem rekoltesi bekliyor. Badem üretiminin yanı sıra Çemişgezek'in farklı noktalarında dut, ceviz ve fıstık yetiştiriciliği de yapan Ayşe Balcı, tarımsal üretimde çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.

"Kadın olarak üretmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Atıl araziyi üretim bahçesine dönüştüren üretici Ayşe Balcı, "Ben 4 çocuk annesiyim. Çemişgezek ilçesine bağlı Vişneli Köyü'nde yaşıyorum. Yıllar önce bu topraklara badem fidanlarımızı diktik. Çok emek verdik, çok sabrettik. Bugün emeklerimizin karşılığını aldığımız için mutluyuz. Bu yıl yaklaşık 6 ton badem hasadı bekliyoruz. Bu bahçeyi kurmamızda devletimizin büyük desteği oldu. Bize bu imkanı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle Çemişgezek İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine ayrıca teşekkür ediyorum. Geldiler, bize yol gösterdiler, bahçemizi gezdiler. Kadın olarak üretmenin mutluluğunu yaşıyorum. İstiyoruz ki kadınlarımız daha çok üretsin. Biz bu toprağa emek verdik, toprak da bugün bize emeklerimizin karşılığını veriyor. Bölgemizde üretimi artırmaya yönelik çalışmalarımız inşallah devam edecek. Kadınlara önerim, her işe 'erkek işi' dememek lazım. Girişimci ve özgüvenli olmak gerekiyor. Üretelim, ülkemize ve ekonomimize güç katalım. Bu arazi önceden atıl durumdaydı. Biz buraya toplam bin 200 adet badem fidanı diktik. Arazimiz toplam 32 dönüm büyüklüğündedir. Bademin yanı sıra 300 kök ceviz, 200 kök dut ve 100 kök fıstık ağacı da yetiştiriyor, üretim yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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