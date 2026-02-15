Cendere Şovu Gökhan Kırdar ile Şenlendi

Bursaspor- Kırklarelispor maçı öncesinde tribünlerin simgesi haline gelen "Cendere" şovu, bu kez şarkının sahibi Gökhan Kırdar'ın yönetiminde gerçekleşti.

Bursaspor'un Kırklarelispor ile oynadığı karşılaşma öncesinde Matlı Stadyumu'nda unutulmaz anlar yaşandı. Yeşil-beyazlı taraftarların her maç öncesi gerçekleştirdiği ve tribün kültürünün önemli bir parçası haline gelen "Cendere" şovu, bu kez şarkının sahibi Gökhan Kırdar eşliğinde yapıldı. Başlama vuruşundan kısa süre önce sahaya çıkan Gökhan Kırdar, elindeki kam davuluyla tribünlerin önüne geçti. Yaklaşık iki dakika boyunca taraftarları yönlendiren sanatçı, Matlı Stadyumu'nda oluşan atmosferin bir parçası oldu. Binlerce taraftar, şarkıya atkı şovuyla eşlik etti. Sanatçının sahadaki performansı tribünlerden büyük alkış aldı. Taraftarlar, Cendere şovunu bu kez şarkının bestecisiyle birlikte gerçekleştirmenin coşkusunu yaşadı. Performansın ardından Gökhan Kırdar, tribünlerin yoğun alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı. - BURSA