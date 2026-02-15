Cendere Şovu Gökhan Kırdar ile Şenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Cendere Şovu Gökhan Kırdar ile Şenlendi

Cendere Şovu Gökhan Kırdar ile Şenlendi
15.02.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor-Kırklarelispor maçı öncesi Gökhan Kırdar, Cendere şovunu taraftarlarla birlikte yaptılar.

Bursaspor- Kırklarelispor maçı öncesinde tribünlerin simgesi haline gelen "Cendere" şovu, bu kez şarkının sahibi Gökhan Kırdar'ın yönetiminde gerçekleşti.

Bursaspor'un Kırklarelispor ile oynadığı karşılaşma öncesinde Matlı Stadyumu'nda unutulmaz anlar yaşandı. Yeşil-beyazlı taraftarların her maç öncesi gerçekleştirdiği ve tribün kültürünün önemli bir parçası haline gelen "Cendere" şovu, bu kez şarkının sahibi Gökhan Kırdar eşliğinde yapıldı. Başlama vuruşundan kısa süre önce sahaya çıkan Gökhan Kırdar, elindeki kam davuluyla tribünlerin önüne geçti. Yaklaşık iki dakika boyunca taraftarları yönlendiren sanatçı, Matlı Stadyumu'nda oluşan atmosferin bir parçası oldu. Binlerce taraftar, şarkıya atkı şovuyla eşlik etti. Sanatçının sahadaki performansı tribünlerden büyük alkış aldı. Taraftarlar, Cendere şovunu bu kez şarkının bestecisiyle birlikte gerçekleştirmenin coşkusunu yaşadı. Performansın ardından Gökhan Kırdar, tribünlerin yoğun alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Kırklarelispor, Gökhan Kırdar, Bursaspor, Etkinlik, Futbol, Müzik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cendere Şovu Gökhan Kırdar ile Şenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Özel hastanede vantilatör skandalı Hastaya tazminat ödenecek Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze’nin dünyası başına yıkıldı Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu... Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu...

19:05
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
19:00
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 19:58:40. #7.11#
SON DAKİKA: Cendere Şovu Gökhan Kırdar ile Şenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.