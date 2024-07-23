Çerkeş'te Fidan Dikimi ve Kültürel Etkinlikler Şenlik Havasında Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çerkeş'te Fidan Dikimi ve Kültürel Etkinlikler Şenlik Havasında Geçti

Çerkeş\'te Fidan Dikimi ve Kültürel Etkinlikler Şenlik Havasında Geçti

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Saçak Beldesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar hem fidan dikti hem de gerçekleştirilen konser ile doyasıya eğlendi.

23.07.2024 09:37  Güncelleme: 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Saçak Beldesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar hem fidan dikti hem de gerçekleştirilen konser ile doyasıya eğlendi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Saçak Beldesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da 34'üncüsü gerçekleştirilen "Fidan Dikimi ve Kültürel Etkinlikleri" şenlik havasında geçti. Etkinliğe katılan vatandaşlar, doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Çeşitli spor karşılaşmalarının ardından programa gelen davetlilere yemek ikramı yapıldı. Beldenin yerel sanatçısı Muhammet Can Sevim tarafından verilen konser ile vatandaşlar doyasıya eğlendi. Etkinlikte fidanlar vatandaşlar tarafından toprakla buluşturuldu.

Programda konuşan Saçak Belediye Başkanı Erdal Karakaya, "Bu yıl 34'üncüsünü hayata geçirdiğimiz programımıza uzaktan yakından gelen herkese beldem ve vatandaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu etkinliğimizi kamudan bir kuruş dahi harcama yapman gerçekleştirdik. Bizler, İstanbul ve Ankara'da dernekçilik anlamında oldukça iddialıyız. Derneklerimizin aracılığı ile büyük şehirlerde, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren iş adamlarımızın katkıları ile bu organizasyonu hayata geçirdik. Bizlere destek vererek bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen sanatçılarımızdan, iş insanlarımıza kadar herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Etkinlikler içinde yer alan çeşitli spor müsabakalarında dereceye girenlere protokol tarafından ödüller verildi. Daha sonra Sanatçı Veli Erdem sahne alarak seslendirdiği şarkılar ile vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinliklere Çankırı Valisi Mustafa Fıtrat Taşolar, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çerkeş Kaymakamı Mir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sobacı, Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezcil, Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, siyasi parti temsilcileri, dernek temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ile yüzlerce davetli katıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Çankırı, Çerkeş, Spor, Çevre, Kültür, Etkinlik, Yerel, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çerkeş'te Fidan Dikimi ve Kültürel Etkinlikler Şenlik Havasında Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
10:13 Trump’ın seçim vaadi korku yarattı Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor Trump'ın seçim vaadi korku yarattı! Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor
09:16 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:37 Lüks otelde akılalmaz olay Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü Lüks otelde akılalmaz olay! Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü
06:32 Pendik’te kadınların kavgası kamerada Pendik'te kadınların kavgası kamerada
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:49 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:34 Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
10:19 Olimpiyatlara günler kala skandal olay Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
10:07 Hande Ataizi’nin Türkbükü’ndeki mekana alınmadı Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı
09:50 Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor
08:58 Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü’nü cenazede yalnız bırakmadı Gözler Ebru Şahin’i aradı Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü'nü cenazede yalnız bırakmadı! Gözler Ebru Şahin'i aradı
08:55 4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
08:24 Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 11:10:13. #1.13#
SON DAKİKA: Çerkeş'te Fidan Dikimi ve Kültürel Etkinlikler Şenlik Havasında Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement