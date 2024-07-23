Çerkeş\'te Fidan Dikimi ve Kültürel Etkinlikler Şenlik Havasında Geçti

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Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Saçak Beldesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar hem fidan dikti hem de gerçekleştirilen konser ile doyasıya eğlendi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Saçak Beldesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl da 34'üncüsü gerçekleştirilen "Fidan Dikimi ve Kültürel Etkinlikleri" şenlik havasında geçti. Etkinliğe katılan vatandaşlar, doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Çeşitli spor karşılaşmalarının ardından programa gelen davetlilere yemek ikramı yapıldı. Beldenin yerel sanatçısı Muhammet Can Sevim tarafından verilen konser ile vatandaşlar doyasıya eğlendi. Etkinlikte fidanlar vatandaşlar tarafından toprakla buluşturuldu.

Programda konuşan Saçak Belediye Başkanı Erdal Karakaya, "Bu yıl 34'üncüsünü hayata geçirdiğimiz programımıza uzaktan yakından gelen herkese beldem ve vatandaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu etkinliğimizi kamudan bir kuruş dahi harcama yapman gerçekleştirdik. Bizler, İstanbul ve Ankara'da dernekçilik anlamında oldukça iddialıyız. Derneklerimizin aracılığı ile büyük şehirlerde, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren iş adamlarımızın katkıları ile bu organizasyonu hayata geçirdik. Bizlere destek vererek bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen sanatçılarımızdan, iş insanlarımıza kadar herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Etkinlikler içinde yer alan çeşitli spor müsabakalarında dereceye girenlere protokol tarafından ödüller verildi. Daha sonra Sanatçı Veli Erdem sahne alarak seslendirdiği şarkılar ile vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinliklere Çankırı Valisi Mustafa Fıtrat Taşolar, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çerkeş Kaymakamı Mir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sobacı, Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezcil, Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, siyasi parti temsilcileri, dernek temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ile yüzlerce davetli katıldı. - ÇANKIRI