Çerkezköy Belediyesi Kültür ve Sanat Akademisi Kursları Dönem Sonu Sergisi Açıldı

Çerkezköy Belediyesi Kültür ve Sanat Akademisi Kursları kapsamında 2023 yılının ekim ayında Bağlık, Kızılpınar ve Veliköy Mahalle Evleri'nde açılan makine nakışı ve hazır giyim-tekstil kurslarının dönem sonu sergisi açıldı.

Bağlık, Kızılpınar ve Veliköy Mahalle Evleri'nde açılan makine nakışı ve hazır giyim-tekstil kursları dönem sonu sergisinin açılışına, Belediye Başkanı Vahap Akay, Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yıldırım, Çerkezköy CHP İlçe kadın Kolları Başkanı Emel Şencan, Bağlık Mahallesi Muhtarı Tahsin Akgün, Veliköy Mahallesi Muhtarı Ersan Albayrak ve kursiyerler katılırken, kursiyerlerin ürettiği el emeği, göz nuru birbirinden güzel eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

260 KURSİYER KATILDI

Çerkezköy Belediyesi Kültür ve Sanat Akademisi Kursları kapsamında 2023 yılının Ekim ayında Bağlık, Kızılpınar ve Veliköy Mahalle Evlerinde açılan Makine Nakışı ve Hazır Giyim-Tekstil kurslarına toplam 260 kursiyerin devam ettiğini belirten Başkan Vahap Akay, "Kadınlarımızın istihdam oranını arttırabilmek ve sosyal hayata katılımlarını sağlayabilmek amacıyla sürdürdüğümüz meslek edindirme kurslarını her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda mahallelerimizdeki kadınların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 2023 yılının Ekim ayında Hazır Giyim-Tekstil ve Makine Nakışı kurslarımızı açmıştık. Bu kurslarımıza toplam 260 kursiyer katılarak, eğitim aldılar. Bugün açtığımız sergilerle bu eğitimlerin son derece yararlı olduğunu, kadınlarımızın gelişimine büyük katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bu bizleri ilerisi için umutlandırıyor ve şevkimizi arttırıyor" dedi.

"GURUR VE MUTLULUK YAŞIYORUZ"

Mahalle Evlerindeki Kültür ve Sanat Akademisi Kurslarına devam eden kursiyerlerimizin hem boş vakitlerini değerlendirmelerini, hem sosyalleşmeleri ve hem de aile bütçelerine katkıda bulunmalarını hedeflediklerini belirten Akay, "Bugün bu hedeflere ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İnşallah kursiyerlerimiz burada öğrendikleri ile ileride aile bütçelerine önemli katkılarda bulunarak, meslek sahibi olacaklar. Bu vesile ile açtığımız kurslarımıza katılan tüm kursiyerlere, verdikleri emekler için öğretmenlerimize teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

PAZAR YERİ'NDE ÜRÜNLER SATIŞA SUNULACAK

Mahalle Evlerindeki kurslara katılan kursiyerlerin ürünlerinin Çerkezköy Kapalı Pazar Yeri'nde satışının yapılabilmesi için çalışmalara da başladıklarını kaydeden Vahap Akay, "Kursiyerlerimiz tarafından üretilen el emeği, göz nuru eserlerin Kapalı Pazar Yeri'nde satışının yapılarak hem ekonomiye kazandırılması, hem de kursiyerlerimizin bütçelerine katkıda bulunmak için çalışmalara başladık. Kısa zamanda bu güzel ürünleri Çerkezköy Kapalı Pazar Yerimizde vatandaşlarımız ile buluşturacağız" dedi.