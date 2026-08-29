Diyarbakır’da 100 ücretsiz sünnet ettirildi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen sünnet şöleniyle 100 ailenin çocuğu ücretsiz sünnet ettirildi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID HESSEN ) Teşkilat Başkanı iş adamı Halit Demiroğlu tarafından, Çermikte düzenlenen sünnet şöleninin de 100 çocuk sünnet ettirildi. Bir düğün salonunda düzenlenen programa Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, dernek üyeleri, vatandaşlar ve çocukların aileleri katıldı. Sünnet şöleni 800 kişiye verilen hayır yemeği ile başladı. Ardından 100 çocuğun sünnet ettirilmesine geçildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve protokol üyelerinin konuşmaları ile devam eden şölen, katılımcı misafirlere plaket takdimi ile tamamlandı.