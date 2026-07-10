Çermik'te 15 Temmuz şehitleri için Mevlid okutuldu - Son Dakika
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Çermik'te 15 Temmuz şehitleri için Mevlid okutuldu

Çermik\'te 15 Temmuz şehitleri için Mevlid okutuldu
10.07.2026 16:41
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Hakan Bahçeci Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in okunmasının ardından 15 Temmuz şehitleri ile tüm şehitler için dualar edildi. İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan’ın dua ettiği programa Kaymakam Adem Karataş, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlerin aziz hatıraları için Hakan Bahçeci Camisinde Mevlid-i Şerif Programı düzenlendi. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in okunmasının ardından 15 Temmuz şehitleri ile tüm şehitler için dualar edildi. Programda dua eden İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle yad ederek, birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulundu.

Programa İlçe Kaymakamı Adem Karataş, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çermik'te 15 Temmuz şehitleri için Mevlid okutuldu - Son Dakika

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