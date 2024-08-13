Çermikli İşçiler Fındık Toplamak İçin Yola Çıktı - Son Dakika
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Çermikli İşçiler Fındık Toplamak İçin Yola Çıktı

Çermikli İşçiler Fındık Toplamak İçin Yola Çıktı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden Karadeniz Bölgesi'ne fındık toplamak için gidecek işçiler yola çıktı. İşçiler, ekonomik darboğaz ve iç göç sorununa çözüm bulunmasını istediklerini belirtti.

13.08.2024 12:15
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden Karadeniz Bölgesi'ne fındık toplamak için gidecek işçiler yola çıktı.

Karadeniz illerinde fındık toplayarak geçimlerini sağlayan Çermikli mevsimlik işçiler her yıl olduğu gibi bu yıl da yola çıktı. İlçeden Bolu, Düzce, Ordu ve Sakarya illerinde fındık toplamak için yollara düşen mevsimlik işçiler, ekonomik darboğaz ve yaşanan iç göçe bir çözüm bulunmasını istediklerini söyledi.

Fındık bahçelerinde yaklaşık 1,5 ay çalışacak işçiler, bölgelerinde iş imkanı bulamadıkları için bu uzun yolculuğunu yaptıklarını ifade eden Çermikli fındık işçisi Şükrü Taşkıran, "Bölgemizde istihdam alanlarının yokluğu yüzünden her yıl Karadeniz bölgesine gidiyoruz. Yolculuk sırasında büyük çileler çekmemize rağmen bu yolculuğu yapmak zorunda kalıyoruz. Şayet bölgemizde istihdam alanları açılırsa, artık bu çileli yolcuğu yapmayız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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