Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran\'a Tehdit

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Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, makamına tehdit olarak zarfın içinde iki kurşun gönderildiğini söyledi. Oran; "Bizi yolumuzdan döndürmek için her yolu denediler. Bizi kurşunlar yolumuzdan çeviremedi. Biz Çeşme'ye hizmet aşkımızdan vazgeçmeyiz" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, makamında ağırladığı Çeşmelilere yaşadığı tehdit olaylarını, makamına gönderilen kurşunları örnek göstererek bugün anlattı.

Kurşunları gösteren Oran "Bizi yolumuzdan döndürmek için her yolu denediler. Bizi kurşunlar yolumuzdan çeviremedi. Biz Çeşme'ye hizmet aşkımızdan vazgeçmeyiz" dedi.