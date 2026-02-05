Çeşme Belediye Başkanı Denizli: "Ülkeyi Bu Hale Getiren Bir İttifakın Zihniyetinden Akıl Alacak Değilim"

(İZMİR) – Çeşme Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Cumhur İttifakı meclis üyelerini eleştirerek, "Yapacağım son şey, ülkeyi bu hale getiren bir ittifakın zihniyetinden tavsiye almak olur. Ülkeyi nasıl bir rant bataklığına sürüklediğinizi ve bunun sonucunda insanların açlık seviyesinde yaşadıkları bir ülkeye dönüşen Türkiye'de, ekonomi, yatırım alanında ne de rant anlamında sizin zihniyetinizden akıl, fikir alacak değilim" dedi.

Başkan Denizli, Çeşme Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısında, AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri ile yaşanan tartışmaların ardından konuştu.

Denizli, "Allah'ıma binlerce şükür, yapacağım son şey, ülkeyi bu hale getiren bir ittifakın zihniyetinden tavsiye almak olur. Rant meselesine gelince bu ülkeyi nasıl bir rant bataklığına sürüklediğinizi ve bunun sonucunda insanların açlık seviyesinde yaşadıkları bir ülkeye dönüşen Türkiye'de ne ekonomi alanında, ne yatırım alanında, ne de rant anlamında sizin zihniyetinizden akıl alacak, fikir alacak değilim. Siz Cumhur İttifakı'nın bizim yönettiğimiz kentlerin hali ortada. Bizim yönettiğimiz kentlerin ne şekilde şeffaf, nasıl vatandaş endeksli ve halk endeksi yönetildiği ortada. İnsanlar sizin 23 yıllık zulmünüzden kaçıp Cumhuriyet Halk Partili belediyelere sığındı ve bu sayede 31 Mart 2024 seçimini Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Ülkeyi ne hale sürüklediğinizin halini zaten emekli, öğrenci, genç, beyaz yakalı, mavi yakalı her gün yaşıyor. Dolayısıyla ne rant konusunda, ne yatırım konusunda, ne ekonomi konusunda, değil Cumhura İttifakından fikir almak yani burada size söz hakkı vermem bile büyük bir ödül bence. Onu söyleyeyim size. Çünkü Cumhur İttifakı'nın yönettiği kentler de değil Cumhuriyet Halk Partilileri..." diye konuştu.

Başkan Lal Denizli, konuşması sırasında, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin konuşması üzerine ise "Ben sizi dinledim? Hakaret etmiyorum. 'Ödül' dedim. Böyle bir hakkınız yok. Arkadaşlar sessiz olun. Konuşmak istiyorsanız mikrofon uzatılır. Konuşulur. Ben hepinizi dinledim. Şimdi sıra bende" dedi.