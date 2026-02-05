Çeşme Belediye Başkanı Denizli: "Ülkeyi Bu Hale Getiren Bir İttifakın Zihniyetinden Akıl Alacak Değilim" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çeşme Belediye Başkanı Denizli: "Ülkeyi Bu Hale Getiren Bir İttifakın Zihniyetinden Akıl Alacak Değilim"

05.02.2026 16:20  Güncelleme: 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme Belediye Meclisi'nin toplantısında Cumhur İttifakı meclis üyelerini eleştiren Başkan Lal Denizli, Türkiye'nin ekonomik durumunu ve yönetim anlayışını sorgulayarak, Cumhur İttifakı'nın zihniyetinden tavsiye almayacağını belirtti.

(İZMİR) – Çeşme Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Cumhur İttifakı meclis üyelerini eleştirerek, "Yapacağım son şey, ülkeyi bu hale getiren bir ittifakın zihniyetinden tavsiye almak olur. Ülkeyi nasıl bir rant bataklığına sürüklediğinizi ve bunun sonucunda insanların açlık seviyesinde yaşadıkları bir ülkeye dönüşen Türkiye'de, ekonomi, yatırım alanında ne de rant anlamında sizin zihniyetinizden akıl, fikir alacak değilim" dedi.

Başkan Denizli, Çeşme Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısında, AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri ile yaşanan tartışmaların ardından konuştu.

Denizli, "Allah'ıma binlerce şükür, yapacağım son şey, ülkeyi bu hale getiren bir ittifakın zihniyetinden tavsiye almak olur. Rant meselesine gelince bu ülkeyi nasıl bir rant bataklığına sürüklediğinizi ve bunun sonucunda insanların açlık seviyesinde yaşadıkları bir ülkeye dönüşen Türkiye'de ne ekonomi alanında, ne yatırım alanında, ne de rant anlamında sizin zihniyetinizden akıl alacak, fikir alacak değilim. Siz Cumhur İttifakı'nın bizim yönettiğimiz kentlerin hali ortada. Bizim yönettiğimiz kentlerin ne şekilde şeffaf, nasıl vatandaş endeksli ve halk endeksi yönetildiği ortada. İnsanlar sizin 23 yıllık zulmünüzden kaçıp Cumhuriyet Halk Partili belediyelere sığındı ve bu sayede 31 Mart 2024 seçimini Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Ülkeyi ne hale sürüklediğinizin halini zaten emekli, öğrenci, genç, beyaz yakalı, mavi yakalı her gün yaşıyor. Dolayısıyla ne rant konusunda, ne yatırım konusunda, ne ekonomi konusunda, değil Cumhura İttifakından fikir almak yani burada size söz hakkı vermem bile büyük bir ödül bence. Onu söyleyeyim size. Çünkü Cumhur İttifakı'nın yönettiği kentler de değil Cumhuriyet Halk Partilileri..." diye konuştu.

Başkan Lal Denizli, konuşması sırasında, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin konuşması üzerine ise "Ben sizi dinledim? Hakaret etmiyorum. 'Ödül' dedim. Böyle bir hakkınız yok. Arkadaşlar sessiz olun. Konuşmak istiyorsanız mikrofon uzatılır. Konuşulur. Ben hepinizi dinledim. Şimdi sıra bende" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Lal Denizli, Belediye, Politika, Ekonomi, Türkiye, Denizli, Çeşme, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çeşme Belediye Başkanı Denizli: 'Ülkeyi Bu Hale Getiren Bir İttifakın Zihniyetinden Akıl Alacak Değilim' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kante’nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu Kante'nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu
Yasemin Kay Allen’ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
ABD’de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı ABD'de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı
Tek bir nedeni var Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil Tek bir nedeni var! Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil
Gece yarısı zil çaldı, sonrası meçhul Emekli polis sırra kadem bastı Gece yarısı zil çaldı, sonrası meçhul! Emekli polis sırra kadem bastı
Axios: ABD, İran’ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 18:14:15. #.0.5#
SON DAKİKA: Çeşme Belediye Başkanı Denizli: "Ülkeyi Bu Hale Getiren Bir İttifakın Zihniyetinden Akıl Alacak Değilim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.