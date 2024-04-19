Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli: Festivalimiz Çok Güzel Geçti

HABER: ECE AZAK – KAMERA: KERİM UĞUR
(İZMİR) Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 13. Alaçatı Ot Festivali'nin ikinci gününde düzenlenen kortej yürüşünün ardından katılımcıların ve turizmcilerin çok memnun olduklarını ve festivalin çok güzel geçtiğini belirtti. Denizli, "Aldığımız geri dönüşler büyük oranda başardığımızı gösteriyor. 21 Nisan'a kadar da festivalimizin bu şekilde devam etmesi en büyük temennimiz" dedi.
Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Ege Bölgesi'ne özel otların ve yöresel yemeklerin yer aldığı Alaçatı Ot Festivali, bu yıl 13'üncü kez kapılarını ziyaretçilere açtı. 18-21 Nisan tarihleri arasında "Şevketi Bostan" teması ve "Öz'e Dönüş" konsepti ile gerçekleşen Alaçatı Ot Festivali'nin 2. gününde Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin katılımı ile kortej yürüyüşü düzenlendi. Ağaçlı yolda başlayarak Alaçatı Meydanı'nda son bulan kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun katılım gösterdiği festivalde, şarkılar, gösteriler ve dans sanatçıları ile adeta görsel şölen yaşandı.
"KATILIMCILARIMIZ VE TURZİMCİLERİMİZ MEMNUN"
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, bu yıl Öz'e Dönüş konsepti ile 13'üncüsü düzenlenen bölgenin yemek kültürü ve geleneklerinin tanıtıldığı Alaçatı Ot Festivali'nde katılımcıların ve turizmcilerin çok memnun olduklarını ve festivalin çok güzel geçtiğini belirterek şunları söyledi:
"Çok güzel bir festival geçiyor. Katılımcılar son derece memnun, turizmcilerimiz memnun. 9 günlük bir bayram tatilinden sonra olmuş olduğu halde kalabalık çok güzel. İnsanlara farklı etkinlikler sunuyoruz. Bu yıl ilk defa Alaçatı'da normalde etkinlik alanları olmayan farklı alanlara etkinlikler koyduk. İlk defa bu sene sokak sanatçılarımız belli performanslar gösteriyor. Birkaç farklı etkinlik noktası oluşturduk. Alaçatı içerisindeki esnafımızla festivalden tıpkı tezgahlarımız gibi yerli üreticilerimizin yaptığı satışlar gibi yararlanabilsin diye. Biliyorsunuz bu sene konseptimiz 'Öz'e Dönüş'. Bunun böyle olmasına seçim öncesinde şubat ayında karar verdim. Bunun da nedeni aslında festivalin ruhunun son yıllarda en azından katılımcıların eskisi gibi olmadığını sık sık vurgulamasıydı. Ben de kendi deneyimlerimden gözlemliyordum. O nedenle burada yerli üreticilerimizi ön plana çıkardık. Sadece Çeşme'de, Alaçatı'da değil ama bölgemizin kıymetlerinin tanıtıldığı, geleneklerinin tanıtıldığı bir festivale dönüşmesi için elimizden geleni yaptık. Aynı zamanda da eğlenceleri de bununla birlikte özleştirdik. Şimdilik çok şükür katılımcılarımız son derece memnun. Ekiplerimizin sayılarını arttırdık. Olağanüstü bir durum yaşanmaması için emniyetimizle zabıtalarımızla sürekli alanlardayız. Kaymakamımız yakından takip ediyor festivalimizi. Her sene değişik konseptlerimizde ama yerli üreticilerimizi koruyarak festivalimizi daha da güçlendirerek yapmaya devam edeceğiz."
Festivalde ziyaretçilerin 'Festivale bir kadın eli değdiği belli oluyor' sözlerine ilişkin konuşan Başkan Denizli, festivallerde, eğlence alanlarında kadının gelmiş olduğunun farkını ortaya koymanın en büyük hedef olduğunu söyledi. Festivalde aldıkları dönüşlerin büyük oranda başardıklarını gösterdiğini ifade eden Denizli, şunları söyledi:
"Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı olarak bu dönem seçim sürecinde bu festivali planlarken bile heyecanım gerçekten ikiye katlandı. Çünkü festivallerde, eğlence alanlarında kadının gelmiş olduğunun farkını ortaya koymak en büyük hedefti. Katılımcılardan ben de aynı şeyim duyuyorum ve gurur duyuyorum. Çok güzel bir ekibimiz var. Festival için kurmuş olduğumuz koordinasyon ekibimiz son derece kendi alanlarında tecrübeli Alaçatı Ot Festivali'ne dair tecrübeliler. Festivalden bu şekilde geri dönüş almaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Seçim sürecinde bunun hazırlığını yapmış olmak yeterince zordu. Büyük bir sorumluluktu. Çünkü dediğimiz gibi 13'üncüsü yapılıyor ve iddiamız şuydu; hem öze dönüş yapacağız hem de önceki yılların üzerine katacağımız bir festival olması. Festivalin 2. günündeyiz. Şimdilik aldığımız geri dönüşler büyük oranda başardığımızı gösteriyor. 21 Nisan'a kadar da festivalimizin bu şekilde devam etmesi en büyük temennimiz."
Son Dakika › Yerel › Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli: Festivalimiz Çok Güzel Geçti - Son Dakika
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