Çeşme'de 12 Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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(İZMİR) - İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan 12 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çeşme ve Urla Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ocak ayı içerisinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında 12 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 14 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda, 26 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 99 gram esrar-skank, 4 gram kokain, 18 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.