Çeşme\'de Su Seviyesi Alarm Veriyor: Kritik Düşüş Süreklilik Arz Ediyor

Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi alarm veriyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 25,59 olan doluluk oranı, bu yıl aynı dönemde yüzde 4,73'e kadar gerileyerek kritik eşiğin altına düştü. Kurak geçen kış ve bahar aylarının ardından yaz sıcaklarının etkisiyle bu düşüşün daha da hızlanmasından endişe ediliyor.

Barajdaki dramatik düşüş, Çeşme Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni harekete geçirdi. Yetkililer, acil su tasarrufu önlemleri üzerinde çalışırken, vatandaşlara da bireysel olarak su kullanımında daha dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunuyor. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Haziran ayında, Belediye Meclisi tarafından alınan kararları açıklayarak, "İş yeri ve konutların kapı önlerinin yıkanması, halı-kilim gibi eşyaların dış mekanda yıkanması ve araç yıkama faaliyeti bulunmayan yerlerde taşıtların yıkanması yasaktır. Bahçe sulamaları ise yıl boyunca saat sınırlamasına tabidir. Lütfen sosyal medya hesaplarımızdan bu saat aralıklarını dikkatle takip ediniz ve sulamayı sadece belirtilen saatlerde yapınız. Bu kurallar, Çeşmemize ve geleceğimize göstereceğimiz bir dayanışma çağrısıdır. Çocuklarımızın geleceği için bugün hep birlikte bu kararlara uymalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

Alternatif kaynak arayışı ve kuyu suları

Yetkililer, kısa vadede ilçe genelindeki bazı kuyulardan takviye su sağlandığını, ancak bu kaynakların da sınırlı olduğunu belirtti. Ayrıca, bazı bölgelerde gece saatlerinde su kesintileri ve basınç düşürme uygulamalarıyla su tüketiminin azaltılmasına çalışılıyor.

Çeşme'de su krizi yaz boyunca gündemde olacak

Yaz aylarında nüfusu birkaç kat artan Çeşme'de su tüketimi zirveye ulaşıyor. Oteller, yazlık siteler ve işletmelerin yoğun tüketimi, baraj seviyesindeki düşüşü daha da hızlandırıyor. Bu nedenle su yönetimi ve tasarrufu, yerel yönetimler ve halk açısından yaz boyunca öncelikli konu olmaya devam edecek. - İZMİR