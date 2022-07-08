Çeşme'de tatilcilere çiçekli karşılama - Son Dakika
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Çeşme'de tatilcilere çiçekli karşılama

08.07.2022 19:09
Çeşme'de tatilcilere çiçekli karşılama

Çeşme'de tatilcilere çiçekli karşılama Jandarma ekiplerinden Çeşme gişelerinde denetim Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'yi tercih eden tatilciler, ilçe protokolü tarafından çiçeklerle karşılandı.

Çeşme'de tatilcilere çiçekli karşılama

Jandarma ekiplerinden Çeşme gişelerinde denetim

İZMİR - Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'yi tercih eden tatilciler, ilçe protokolü tarafından çiçeklerle karşılandı. Çeşme gişelerinde jandarma ekipleri tarafından denetim yapılarak trafik kurallarına uyum konusunda uyarılarda da bulunuldu.

Kurban Bayramı'nın arifesinde gözde tatil merkezlerinden Çeşme, ziyaretçi akınına uğruyor. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, Çeşme Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Kip, Çeşme Emniyet Müdürü Tolga Özel, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü ve Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı Kocakara, ilçeye giriş yapan araçlardaki sürücü ve yolculara çiçek takdim etti. Öte yandan jandarma ekipleri de denetim faaliyetinde bulundu. Sürücülere trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunuldu.

"Her türlü tedbirimizi aldık"

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Çeşme her yaz gibi bu yaz da turizm sezonuna hazır. Tatilcilerimizi, Kurban Bayramı'nda da Çeşme'mizde misafir etmekten büyük mutluluk duyacağız. Her türlü tedbirimizi aldık. Vatandaşlarımızın güzel bir tatil geçirmesi için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Çeşme, her bütçeye hitap edecek seçenekler sunan yeryüzü cenneti. Bu anlamda halkımızı güzel bir tatil için Çeşme'mize bekliyoruz. Bu akşam itibariyle Çeşme Otobanı'nda doluluk artacak. Her sene yaz aylarında ve bayram zamanında nüfusumuz 1 milyonu geçer" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çeşme'de tatilcilere çiçekli karşılama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme'de tatilcilere çiçekli karşılama - Son Dakika
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