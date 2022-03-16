Çeşme'de yeni taksiler duraklarına kavuştu - Son Dakika
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Çeşme'de yeni taksiler duraklarına kavuştu

16.03.2022 13:45
Çeşme'de yeni taksiler duraklarına kavuştu

İzmir'in Çeşme ilçesinde, alınan karar ve yapılan ihale sonrasında taksi sayıları artırılırken, Alaçatı Ot Festivali öncesinde taksilerin durak sorunları da çözüme kavuştu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, alınan karar ve yapılan ihale sonrasında taksi sayıları artırılırken, Alaçatı Ot Festivali öncesinde taksilerin durak sorunları da çözüme kavuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Çeşme'deki ticari taksi sayısının 25 adet daha artırılmasına karar vermişti. İhale geçtiğimiz yıl gerçekleştirilirken, 1 kişinin hakkından vazgeçmesiyle kentteki ticari taksi sayısına 24 taksi eklenmiş oldu. 24 taksiden dördüne Çeşme'deki duraklar tahsis edilirken, 20 takside Alaçatı'daki taksi durağına yönlendirildi. 20 taksinin eklenmesiyle Alaçatı taksi durağındaki taksi sayısı 29'a çıktı.

Festival öncesi durak sorunu çözüldü

Öte yandan, 24- 27 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 11. Alaçatı Ot Festivalinin binlerce kişiyi kentte buluşturması beklenirken, Çeşme'nin en önemli festivali öncesinde taksicilerin durak sorunu da çözüme kavuşmuş oldu. Bu durum, taksici esnafını da sevindirdi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı Kocakara da, Alaçatı'daki geçici konteyner taksi durağında taksici esnafıyla bir araya geldi. Başkan Oran, Alaçatı Ot Festivali başlamadan yeni taksilerin durak sorununun çözümlenmiş olduğunu ifade ederek, esnafa bol kazanç diledi. - İZMİR

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Alaçatı'daki iş yerinde korkutan yangın Alaçatı'daki iş yerinde korkutan yangın

Alaçatı, İzmir, Taksi, Çeşme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çeşme'de yeni taksiler duraklarına kavuştu - Son Dakika


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