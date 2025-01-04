Çeşme\'de Yılbaşı Dönemi Başarılı Geçti, Erken Rezervasyonlar Yüzde 100 Artış Gösterdi

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Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, yılbaşı döneminde otellerin doluluk oranlarını ve 2025 yılı erken rezervasyon taleplerini değerlendirdi. Belge, erken rezervasyonlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artış olduğunu söyledi.

ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge, yılbaşı döneminin Çeşme turizmi için oldukça başarılı geçtiğini belirterek, " Yılbaşı, Çeşme'de yüzde 90 doluluk oranıyla tamamlandı. Açık olan otellerimiz yüzde 85-95 doluluk seviyelerine ulaştı ve işletmecilerimiz bu durumdan oldukça memnun. Çeşme Belediyesi, Kaymakamlık ve Emniyet'in yaptığı hazırlıklar sayesinde sorunsuz bir yılbaşı dönemi geçirdik" dedi.

Erken rezervasyonlarda yüzde 100 artış

Belge, 2025 yılı için erken rezervasyon rakamlarının umut verici olduğunu vurgulayarak, "Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde bir oda artışı kaydettik. Bu, gelecek sezonun güçlü geçeceğine dair önemli bir işaret" ifadelerini kullandı.

Yeni dönem hazırlıkları başladı

Sömestr tatiline ve fuarlara hazırlandıklarını belirten Belge, 9-12 Ocak tarihlerinde Hollanda'da gerçekleşecek UTECH turizm fuarında Çeşme'nin tanıtımı için yer alacaklarını söyledi. Ayrıca, Nisan ayında Paskalya dönemine denk gelen Alaçatı Ot Festivali ile ilgili hazırlıkların sürdüğünü ifade etti. "Festival tarihi bu yıl dört-beş ay önceden açıklandı. Bu da tanıtım için büyük bir avantaj sağladı" diye ekledi.

Yurt dışı talepler artıyor

ÇEŞTOB Başkanı Belge, yurt dışından gelen taleplerin yoğunluğuna da dikkat çekti. Almanya başta olmak üzere İngiltere, Belçika, Hollanda ve Güney Kore'den turistlerin ilgisinin arttığını belirtti. "Çeşme'nin sadece Avrupa değil, Uzak Doğu ülkeleri için de cazip bir destinasyon haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Gastronomi, kültür ve alternatif turizm öne çıkıyor

Çeşme'nin gastronomisi, festivalleri ve kültürel mirasının büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Belge, bisiklet turları gibi alternatif turizm seçeneklerine olan talebin de her geçen yıl arttığını söyledi.

Son olarak, yerel yönetimlerin turizm odaklı çalışmalarına teşekkür eden ÇEŞTOB Başkanı Belge, Çeşme'nin turizmde daha parlak bir geleceğe hazırlandığını ifade etti. - İZMİR