Çeşme'nin 30 yıllık su sorununu kökten çözülüyor - Son Dakika
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Çeşme'nin 30 yıllık su sorununu kökten çözülüyor

Çeşme\'nin 30 yıllık su sorununu kökten çözülüyor

İzmir'de dünyaca ünlü turizm merkezi Çeşme'nin 30 yıllık içme suyu altyapısını baştan sona yenilemek üzere tarihi yatırıma imza atan İZSU Genel Müdürlüğü, 3 etaplı projenin son aşamasında yüzde 70 seviyesine ulaştı.

22.10.2024 09:11  Güncelleme: 09:13
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İzmir'de dünyaca ünlü turizm merkezi Çeşme'nin 30 yıllık içme suyu altyapısını baştan sona yenilemek üzere tarihi yatırıma imza atan İZSU Genel Müdürlüğü, 3 etaplı projenin son aşamasında yüzde 70 seviyesine ulaştı. 10 mahallede hizmet verecek 320 kilometre uzunluğundaki 3. Etap İçme Suyu hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Çeşme'deki içme suyu sorunu kökten çözülecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında nüfusu 1 milyonu aşan Çeşme'nin su sıkıntısını çözecek içme suyu yatırımının üçüncü etap yapım çalışmalarına Çiftlik, Dalyan ve Altınkum mahallelerinde devam ediyor. Yaklaşık 550 milyon liralık yatırımla hayata geçecek 3. etap çalışmalarında İZSU ekipleri toplam 320 kilometre uzunluğundaki içme suyu iletim ve şebeke hattının 220 kilometresini tamamladı. İlçenin eskiyen ve kaçaklara neden olan tüm iletim hatları ile su şebekesini yenileyen İZSU Genel Müdürlüğü, projeyi tamamladığında Çeşme'ye sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlayacak 3 etabın toplamında 1 milyar lirayı bulan tarihi yatırım yapmış olacak. İmalatlar bittiğinde, ilçenin içme suyu ihtiyacı kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde karşılanacak. Ayrıca kayıp kaçak sorunu ilçe genelinde en aza indirilerek iklim krizi sonucu yaşanan su sıkıntısı sorununun giderilmesine büyük ölçüde katkı sağlanacak.

30 yıllık borular değişiyor

3. Etap çalışmalarına yaz döneminin sona ermesiyle tekrar başladıklarını dile getiren Çeşme 3. Etap İçme Suyu kontrolörü Onur Yıldırım, "Çeşme'de eskimiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu borularını yüksek kalitedeki borularla değiştiriyoruz. 30 yılın üzerindeki eski borularla karşı karşıyaydık. Şuan imalatını yaptığımız borular ise Çeşme'nin 50 yılını garanti ediyor. 6 ekibimiz farklı mahallelerde çalışmalarını hız kesmeden gerçekleştiriyor. Toplamda 10 mahallede gerçekleşecek 320 kilometrelik imalatın 220 kilometresini tamamladık. 3 Etap halinde projelendirilen ve geçtiğimiz senelerde ilk iki etabı tamamlanan proje sayesinde kayıp kaçak oranı minimuma indirilerek yaşadığımız iklim krizinin sebep olduğu kuraklıkla mücadelede Çeşme'de yaşanan su sıkıntısının önüne geçilecek" dedi.

Çeşme'ye tarihi yatırım

2014 yılında 6360 sayılı yasa ile Çeşme ilçesinin hizmet sorumluluğunu devralan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçenin içme suyu şebekesinin ekonomik ömrünü tamamen doldurması ve sürekli arıza kaynaklı kesintiler yaşanması nedeniyle tarihi bir yatırım başlattı. 1. Etap içme suyu hattı projesi kapsamında Germiyan, Ildır, Reisdere, Şifne, Yalı mahallerinde 200 kilometrelik içme suyu hattını yenileme projesini, 2.Etap içme suyu hattı projesi ile ise 320 kilometrelik içme suyu şebeke inşaatını tamamladı. Alaçatı, Ardıç, Altınyunus, Boyalık, Celal Bayar, Çakabey, Fahrettinpaşa ve Ilıca mahalleleri kesintisiz suya kavuştu. 320 kilometrelik 3. Etap İçme Suyu Hattı Projesi tamamlandığında ise Altınkum, Cumhuriyet, Çiftlik, Dalyan, İsmet İnönü, Musalla, Ovacık, Sakarya, Şehit Mehmet, Üniversite ve 16 Eylül mahalleri yeni içme suyu altyapısına kavuşacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çeşme'nin 30 yıllık su sorununu kökten çözülüyor - Son Dakika

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