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Çeşme ve Alaçatı'da Yılbaşı Tatili İçin Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
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Çeşme ve Alaçatı'da Yılbaşı Tatili İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Turizmin gözde ilçesi Çeşme ve Alaçatı'da, üç günlük yılbaşı tatili için tüm hazırlıklar tamamlandı. Otellerde rezervasyonların yüzde 70'leri aştığını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Beklentimiz dolu dolu bir yılbaşının Çeşme'de yaşanması" dedi. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal da, "Alaçatı sokaklarında eşsiz bir deneyim misafirlerimizi bekliyor olacak" diye belirtti.

Çeşme ve Alaçatı\'da Yılbaşı Tatili İçin Hazırlıklar Tamamlandı
28.12.2023 - 13:37,
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Turizmin gözde ilçesi Çeşme ve Alaçatı'da, üç günlük yılbaşı tatili için tüm hazırlıklar tamamlandı. Otellerde rezervasyonların yüzde 70'leri aştığını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Beklentimiz dolu dolu bir yılbaşının Çeşme'de yaşanması" dedi. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal da, "Alaçatı sokaklarında eşsiz bir deneyim misafirlerimizi bekliyor olacak" diye belirtti.

Çeşme ve Alaçatı sokakları, Çeşme Belediyesi tarafından, yılbaşı için özel olarak ışıklandırılırken, oteller ve restoranlar da yılbaşı için özel programlar hazırladılar.

"Beklentimiz dolu dolu bir yılbaşının Çeşme'de yaşanması"

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, tatilcilerin rezervasyonlarını yaptırmaya devam ettiklerini belirterek, " Havalar oldukça güzel. 20 derecelerde seyrediyor. Dileriz bu güzellik hafta sonunda da devam eder. Yeni yıl tatilinin üç gün olması, hem İzmir'den, hem İzmir dışından Çeşme'ye tatile gelenlerin daha çok olmasını bekliyoruz. Şu anda rezervasyonlarımız da bu şekilde seyrediyor. Otellerimizin doluluğu şu anda yüzde 65-70 civarında. Daha çok maliyeti düşük oteller çabuk doluyor. Bu otellerdeki doluluk yüzde 80'lere ulaşmış durumda. Çeşme'de, sanatçılarımızın sahne alacağı oteller de var. Tanınmış sanatçılar sahne alacaklar. Bu otellerimizin fiyatları biraz yüksek olduğu için dolulukları hızlı değil. Ama bu otellerimizin de dolulukları belli bir seviyeye ulaştı. Beklentimiz dolu dolu bir yılbaşının Çeşme'de yaşanması tabi yılbaşı deyince, Alaçatı sokakları aklımıza geliyor. Alaçatı sokaklarında da bir canlılık bekliyoruz. Hem yerel ekonomiye, hem esnafımıza, otellerimize katkı olacaktır" diye konuştu.

"Sezon hazırlıkları yılbaşından sonra yoğun bir şekilde devam edecek"

2024 sezonunun Ramazan Bayramı ile başlayacağını ifade eden ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Çeşme'de sezon hazırlıkları, yılbaşından sonra, özellikle otellerimizde yoğun bir şekilde devam edecek. 2023 yılında doluluklarımızda bir zafiyet vardı, ama 2024'de bu zafiyeti gidererek, doluluklarda istediğimiz düzeye ulaşacağımıza inanıyorum. Şu anda erken rezervasyonlarımız açılmış durumda. Tabi ekonomik şartlar bazı şeylerin önüne geçiyor. Şu anda erken rezervasyon fiyatlandırmasında sıkıntılarımız var. Çünkü girdi maliyetlerimizi kestiremiyoruz. Yerel seçimlerle birlikte istikrara kavuşacağını ümit ediyoruz" diye belirtti.

"2024 yılının güzel bir yıl olacağı kanaatindeyiz"

Çeşme'nin sezonda olduğu gibi yılbaşında da elit misafirlerini ağırlayacağını söyleyen Demir, "Çeşme'de işletmeler, misafirlerine güzel bir şekilde hizmet veriyor. Hem yılbaşında, hem de sezonda, belirli standartlarda gelen misafirlerimizi memnun etmeye gayret ediyoruz. Her yeni yılda, hem kişisel, hem kurumsal beklentilerimiz sorulur. Buna turizm açısından baktığımızda, hepimiz için güzel bir yıl olmasını umuyoruz. 2024'ün 2023'te daha iyi olacağı kanaatindeyiz. Türkiye'de bazı olaylar günlük olarak değişebiliyor. Şu andaki varsayımlara göre beklentimiz, daha iyi olacağı yönünde. Bilindiği gibi hem güneyimizde, hem kuzeyimizde savaşlar var. Ülkemizde de maalesef şehit haberleriyle üzülüyoruz. Ama Türkiye'de turizm, bütün olumsuzluklara rağmen zorlukların üstesinden gelebilecek güçte. Keşke bu olaylar olmasa. Biz, Türkiye'de, 50 milyon misafir değil, Hem İspanya'nın, hem İtalya'nın, hem de en yüksek dolulukları sağlayan diğer ülkelerin bir tık daha önüne geçeceğimiz ümidindeyiz. Maalesef fiziki olaylar, coğrafik olaylar buna müsaade etmiyor. Bazı sıkıntıları beraberinde getiriyor. Neticeye baktığımızda, 2024 yılının güzel bir yıl olacağı kanaatindeyiz" diyerek açıklamasını tamamladı.

"Alaçatı sokaklarında eşsiz bir deneyim misafirlerimizi bekliyor olacak"

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal da bir açıklama yaparak, "Alaçatı'da, otel ve restoran olarak, yaklaşık 350 tesisimizde yeni yıl hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu üzere, şu anda yüzde 70 doluluğumuz var. Bunun yılbaşına kadar yüzde 100'ü bulmasını bekliyoruz. Bu yoğunlukla beraber, tesislerimizin hazırladıkları programları da ekleyince, Alaçatı sokaklarında eşsiz bir deneyim misafirlerimizi bekliyor olacak. Alaçatı Turizm Derneği olarak 2024 yılına çok iddialı projelerle giriyoruz. Bunun büyük bir kısmı, sezon dışı dönemi hareketlendirmekle alakalı olacak. Detaylarını çok yakında paylaşıyor olacağız. Herkese sağlıklı, mutlu yıllar dilerim" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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