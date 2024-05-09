Çeşmeli çocuklar uygulamalı trafik eğitimi aldı - Son Dakika
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Yerel

Çeşmeli çocuklar uygulamalı trafik eğitimi aldı

Çeşme Belediyesi Trafik Eğitim Tesisleri'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Çeşmeli ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi. Öğrenciler trafik kuralları, trafik levhaları ve alkollü sürücünün davranış bozukluğu hakkında bilgi aldılar.

09.05.2024 19:03
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Çeşmeli çocuklar uygulamalı trafik eğitimi aldı

İZMİR - Çeşmeli ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, Trafik Haftası nedeniyle Çeşme Belediyesi Trafik Eğitim Tesisleri'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından uygulamalı eğitim verildi.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yaşar'ın da izlediği etkinlikte, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, özel olarak hazırlanan çizgi filmi izlemenin yanı sıra akülü araçları da kullanarak, trafik ekiplerinden trafik kuralları hakkında bilgi aldılar. Trafik işaretleri, trafik levhaları hakkında da bilgi alan öğrenciler, sanal gözlük kullanarak, alkollü bir sürücünün görüş ve davranış bozukluğu hakkında bilgilendiler. Jandarma ekipleri, olay yeri inceleme ekipmanları ve trafik kazası inceleme ekipmanları hakkında da öğrencilere bilgi vermelerinin yanı sıra özel eğitimli köpeklerden nasıl yararlandıkları hakkında da açıklamada bulundular. Trafik ekipleri, öğrencilere bayrak, boyama kitabı da dağıtırken, meyve suyu ve kek de ikram ettiler.

"Eğitimin küçük yaşta alınmasının önemini biliyoruz"

Öğrencilerin büyük ilgi duydukları etkinlik hakkında bir açıklama yapan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, "Trafik Eğitim Haftası nedeniyle ilkokul ve ortaokuldan öğrencilerimiz, jandarmamız ve emniyet teşkilatımızdaki trafik polisleri eşliğinde, trafikteki uyulması gereken kurallar, yapılması gereken hareketlerin neler olması gerektiği konusunda, Trafik Eğitim Tesisleri'nde, uygulamalı olarak eğitim alıyorlar. Bu hafta içerisinde birçok okulumuzun buraya gelmesini planlıyoruz. 'Ağaç yaşken eğilir' anlayışıyla saygılı ve düzgün bir eğitimin küçük yaşta alınmasının önemini biliyoruz. Çocuklara bu eğitimi düzenli olarak veriyoruz" dedi.

"Çocuklar, trafik kuralları ile ilgili uyarıcı olacaklar"

Öğrencilere uygulamalı farkındalık eğitimi verildiğini belirten Kaymakam Maraşlı, "Ayrıca jandarmamızın hizmetleri ile ilgili bilgi ediniyorlar. Aynı zamanda çocuklara düdük de dağıtılacak. Annelerinin veya babalarının yaptığı trafikte olmaması gereken hareketlerini uyaracaklar. Çocuklarımız birçok şeyin farkındalar. Hızlı gitmenin, emniyet kemeri takmamanın, araç kullanırken telefonla konuşmanın ne kadar tehlikeli olduğunun farkındalar. Çocuklarla sohbet ettiğimde bunları gördüm. Çocukların uyarıcı olabileceğini düşünüyorum. Verimli bir hafta olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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