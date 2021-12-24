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Çetin'den Kılıçdaroğlu'na bağlama - Son Dakika

Çetin'den Kılıçdaroğlu'na bağlama

24.12.2021 13:52
Çetin'den Kılıçdaroğlu'na bağlama

Çukurova Belediyesi'nin "7 Buçuk Yılda 7'nci Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile gerçekleştirildi.

Çukurova Belediyesi'nin "7 Buçuk Yılda 7'nci Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile gerçekleştirildi. Törende Başkan Soner Çetin, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bağlama hediye etti.

Adana Lezzetleri Çarşısındaki 10 açılış ve 7 hizmetin temel atma töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek, "Önümüzdeki seçimin kaderini gençler belirleyecek. 6 milyon 300 bin genç sandığa gidecek. Türkiye'de Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırdık diyeceksiniz. Ben sizlere güveniyorum. Size inancım tamdır. Bu ülkede barışı, huzuru sağlayacağız. Hiç kimsenin kimliğiyle, yaşam tarzıyla asla siyaset yapılmayacağını herkese göstereceğiz. Huzur içerisinde yaşayan bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise Kemal Kılıçdaroğlu'na Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu söyledi. CHP Lideri için "Türkiye'nin umudu" ifadesini kullanan Başkan Çetin, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na bizi kırmayıp bu güzel törene katıldığı için sonsuz teşekkür ediyorum. Göreve geldikten sonra 7 ay sonra toplu açılış törenleri yapmaya başladık. Ondan sonra aksatmadan her yıl toplu açılış törenleri yaptık. Sizlere vadettiğimiz ne varsa hepsini yaptık. Türkiye'ye örnek projeler ürettik. Bugün de örnek projelerden bazılarını hizmete açıyoruz. Bu çalışmalarımız devam ediyoruz. Bugün 7'nci, 2022'de 8'inci, 2023'te 9'uncu, 2024'te de 10'uncu toplu açılış töreni yapacağız ve Genel Başkanımızı yine aramızda görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Törende ayrıca Gönüllü Anneler Topluluğu Temsilcisi Gülşen Akgöz Mola Evi için, Adana Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aziz Sağıroğlu da Türkan Bebek Parkı için Başkan Soner Çetin'e teşekkürlerini ifade eden birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kiliçdaroğlu'na bağlama, Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Selçuk Esmen de voleybol takımının formasını hediye etti. Başkan Soner Çetin, Kılıçdaroğlu'na bağlama hediye ettikten sonra "Genel Başkanımız sazı eline aldı" ifadesini kullandı. Hediye takdiminin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler açılış kurdelesini birlikte kesti.

Açılışı yapılan hizmetler

Adana Lezzetleri Çarşısı, Mola Evi, Müslüm Baba Parkı, Yüzüncü Yıl Emekli Dinlenme Evi, Karslı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi, Türkan Bebek Parkı, Belediyeevleri 12 Nolu Park, Yüzüncüyıl 19 Nolu Park, Huzurevleri 16 Nolu Park ve Güzelyalı 9 Nolu Park.

Temeli atılan tesisler

Yüzüncüyıl 2 Nolu Gülen Yüzler Semt Kreşi, Yurt Mahallesi Açık Semt Pazarı, Güzelyalı Spor Tesisi ve Tenis Kortu, Erdal İnönü Parkı, Madımak Parkı, 3 Fidan Parkı ve İbat Hüseyinov Parkı. - ADANA

Çetin'den Kılıçdaroğlu'na bağlama
Çetin'den Kılıçdaroğlu'na bağlama
Çetin'den Kılıçdaroğlu'na bağlama
Çetin'den Kılıçdaroğlu'na bağlama
Çetin'den Kılıçdaroğlu'na bağlama
Çetin'den Kılıçdaroğlu'na bağlama

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Soner Çetin, Çukurova, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çetin'den Kılıçdaroğlu'na bağlama - Son Dakika


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