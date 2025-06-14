Cevdet Yılmaz'dan Enflasyon Açıklaması - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz'dan Enflasyon Açıklaması

Cevdet Yılmaz\'dan Enflasyon Açıklaması
14.06.2025 18:19
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Cevdet Yılmaz, yıl sonu enflasyonunu %20, gelecek yıl %10 olarak öngördüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu yılın sonunda yüzde 20'ler seviyesinde bir enflasyon olacağını tahmin ediyoruz. Gelecek yıl yüzde 10'lu bir rakamda bir enflasyonumuz olacak. Ondan sonraki dönemde de tek haneli enflasyonlara ülkemizi tekrar ulaştıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Geleceğe Nefes Şehirlere Direnç' temalı çalıştaya katıldı. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda çevre düzenlemelerinin insan yaşamına olan önemine değinildi.

Burada bir açılış konuşması gerçekleştiren Yılmaz, AK Parti'nin açılımının Adalet ve Kalkınma olduğunu hatırlatarak, kalkınma kısmında sadece ekonominin olmadığını dile getirdi. Yılmaz, kalkınmanın ekonomi, sosyal adalet, çevre ve yönetişim boyutlarından oluştuğunu ifade etti. Yılmaz, aktardığı boyutlar çerçevesinde Türkiye'nin AK Parti hükümetleri dönemlerinde büyüyüp geliştiğinin altını çizerek, nominal dolar bazında 17'inci büyük ekonomi, satın alma gücü kalitesine göre ise 12'inci büyük ekonomi olduğunu bildirdi.

"Yıllık enflasyonda 40 puandan fazla bir düşüş yaşandı"

Kalkınmada gerçekleştirilen başarıların Türkiye'nin bir takım sıkıntılarının olmadığı anlamına gelmediğini söyleyen Yılmaz, enflasyon başta olmak üzere bir takım sorunlarla yoğun bir şekilde mücadele ettiklerini kaydetti. Bütün sorunlara rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğinin altını çizen Yılmaz, "Bu yılın ilk çeyreğinde de büyümemiz yine devam etti. 19 çeyrektir aralıksız bir şekilde ekonomimiz büyüyor. En büyük meselemiz olan vatandaşımızın da önceliği bizim de önceliğimiz enflasyon konusunda da programımız sonuç üretmeye devam ediyor. Geçen yılın mayıs ayında zirveyi bulmuştu enflasyon oranı, yüzde 75 buçuk seviyelerine kadar çıkmıştı. O tarihten bugüne kadar her ay kesintisiz yıllık enflasyon oranında bir düşüş gördük. Bu yılın mayıs ayında 35,4 düşmüş oldu. Yani 40 puandan fazla yıllık enflasyonda bir düşüş yaşadı ekonomimiz" açıklamasında bulundu.

"Bu yılın sonunda yüzde 20'li, gelecek yıl yüzde 10'lu bir rakamda bir enflasyonumuz olacak"

Enflasyondaki düşüşün emtialarda daha belirgin olduğunu söyleyen Yılmaz, "Mallarda yüzde 30'un altına düştük. Temel mallarda çok daha belirgin, yüzde 20 civarında şu anda enflasyon oranımız. Hizmetler biraz geriden geliyor, kira otelcilik, restoran gibi. Dünyada da böyledir. Hizmet sektörü genelde da hizmet sektöründe enflasyon daha yapışkandır. Biraz daha zaman alır düşmesi. Ama orada da bir kırılma olduğunu görüyoruz. Geçen yıldan bu yana. ve inşallah önümüzdeki dönem hizmet enflasyonunda da daha iyi bir noktaya geldiğimizde göreceksiniz enflasyon oranımız çok daha makul seviyelere doğru düşecek. Bu yılın sonunda yüzde 20'ler seviyesinde bir enflasyon olacağını tahmin ediyoruz. Gelecek yıl yüzde 10'lu bir rakamda bir enflasyonumuz olacak. Ondan sonraki dönemde de tek haneli enflasyonlara ülkemizi tekrar ulaştıracağız" ifadelerine yer verdi.

"Eğitimin her kademesinde Türkiye bugün çok farklı bir seviyede"

Kalkınmanın bir diğer boyutu olarak değerlendirdiği sosyal adalete ilişkin konuşan Yılmaz, bu çerçevede eğitimde fırsat eşitliğinde AK Parti'nin birçok problemi çözdüğünü söyledi. Yılmaz, "Sosyal alanda da çok iddialı bir şekilde şöyle ifade edebilirim. Kendisine sosyal demokrat diyen partilerden çok daha güçlü sosyal politikaları AK Parti fiilen hayata geçirdi son 22-23yıldır. Eğitimin her kademesinde bugün Türkiye çok farklı bir seviyede. İşte üniversite sayısından ana sınıfına varıncaya kadar. Kız çocuklarımızın okullaşmasından engelli eğitimine kadar. Her alanda eğitimi tüm topluma yaygınlaştıran, eğitimde erişim problemini çözen bir parti oldu AK Parti. Yaptığımız okullarla ilave istihdam ettiğimiz yüz binlerce eğitim öğretmen kadrolarımızla, eğitimci kadrolarımızla müfredatta yaptığımız değişimlerle teknoloji kullanımıyla birçok boyutuyla eğitimde büyük bir yaşadık" şeklinde konuştu.

Yılmaz, çevre boyutunun ise nesiller arası sosyal adalet olduğunu belirterek, bir yandan bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılamaları diğer yandan ise da gelecek nesillere daha temiz, daha sürdürülebilir bir dünyayı miras bırakmaları gerektiğinin altını çizdi. Yılmaz, 12'nci kalkınma planı hazırladıklarını ve bunu 2023 yılında TBMM'den geçtiğini anımsatarak, bu planın da omurgasını bu yeşil ve dijital dönüşümün oluşturduğunu ifade etti. Yılmaz, Türkiye'nin sektörleriyle, şehirleriyle birçok politika alanıyla yeşil ve dijital dönüşümü başarması gerektiğine değindi.

Konuşmanın ardından AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a hediye takdiminde bulundu. Programın Yılmaz'ın, depozito iade sistemine geri dönüşüm malzemesi atarak sistemi test etmesinin ardından son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cevdet Yılmaz'dan Enflasyon Açıklaması - Son Dakika

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