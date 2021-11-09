Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Sandıklı Belediyesi'ne hibe - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi'ne 'Kanal Kombine Temizleme Aracı' hibe edildi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün girişimleri sonucunda bir adet sıfır kilometre 'Kanal Kombine Temizleme Aracı' belediyeye kazandırıldı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılacak araç, Sandıklı Belediyesi araç filosunda yerini alarak gerekli işlemlerin akabinde vatandaşların kullanımına sunulacaktır. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan Çöl, "İlçemize kazandırmış olduğumuz vidanjörümüzü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hibe olarak aldık. Burada emeği geçen çok kıymetli Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na ve değerli Milletvekillerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Sandıklımıza hayırlı olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR