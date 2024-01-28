Çevre Bakanlığı\'nın çağrı merkezi ALO 181, 2023 yılında 1 milyon 183 bin 924 çağrıya cevap verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çağrı merkezi ALO 181 hattı ile 2023 yılında 1 milyon 183 bin 924 çağrıya cevap verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde 2013 yılında hayata geçirilen Çağrı Merkezi ALO 181 hattı, vatandaşların kentsel dönüşüm, tapu ve kadastro ile çevresel konulardaki sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyor. ALO 181 hattı ile bakanlığın uygulama alanına ilişkin vatandaşlardan gelen sorulara cevap verilip, ilgili kuruluşlara iletiliyor. 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 181 çağrı merkezini 2023 yılında 1 milyon 183 bin 924 vatandaş aradı. Çağrı sayısı bir önceki yıla göre, 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem çağrılarının yoğunluğunun da etkisiyle yüzde 58 artış gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlar için çalışmaya ve vatandaşın sorunlarına çözüm üretmeye devam ettiklerini belirtti. Bakan Özhaseki, bakanlık olarak Türkiye'nin en büyük danışma hattı olan ALO 181'e gelen her bir çağrıyı dinlediklerini, tüm öneri ve talepleri titiz bir şekilde not aldıklarını kaydederek, "Oluşturulan sistemle birlikte her talebi çözüme ulaştırana kadar hızlı bir şekilde takip ediyoruz. Bu bakımdan ALO 181 Türkiye'nin en interaktif ve en çözüm üreten danışma hattı. İnşallah vatandaşımızla daha güçlü irtibatlar kurarak sorunlara hızlı bir şekilde çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

124 bin 292 vatandaş dönüşümü sordu

Çağrı hattına, bakanlığın Türkiye'nin dört bir tarafındaki Kentsel Dönüşüm hamleleriyle ilgili olarak 124 bin 292 soru geldi. Milli emlak ile ilgili bin 485, tapu ve kadastro ile ilgili 501 bin 819, çevre şikayetlerini içeren çevre yönetimi ile ilgili 136 bin 415, mesleki hizmetlerle ilgili 4 bin 21, çevresel etki değerlendirme çalışmaları ile ilgili 21 bin 918, belediye ve il özel idare ile ilgili 23 bin 296, mekansal planlama ile ilgili 401, tabiat varlıklarını koruma ile ilgili 342, coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili 6 bin 740 ve TOKİ ile ilgili ise 5 bin 241 çağrıya cevap verildi.

Kentsel dönüşüm aramalarında yüzde 264 artış

Kentsel Dönüşüm hamleleriyle ilgili soruları içeren çağrı sayısı 2022'ye oranla yüzde 264 artış gösterdi. Gelen çağrılarda ağırlıklı olarak yerinde dönüşüm, riskli yapılar, yarısı bizden kampanyası, rezerv alanlar, kira ve faiz destekleri, yeni 'Kentsel Dönüşüm' soruları yer aldı. - ANKARA