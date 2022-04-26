Çevre ve su bilinçlendirme tırı Kütahya'da - Son Dakika
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Çevre ve su bilinçlendirme tırı Kütahya'da

26.04.2022 11:17

Çevre ve su bilinçlendirme tırı Kütahya'da Kütahya Valisi Ali Çelik: "Önümüzdeki 30 yılın en büyük sorununun su olacağı öngörülüyor" Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler arasında olduğuna dikkat çeken Vali Ali Çelik, önümüzdeki 30 yılın en büyük sorununun suya erişim olarak öngörüldüğünü söyledi.

Çevre ve su bilinçlendirme tırı Kütahya'da

Kütahya Valisi Ali Çelik:

"Önümüzdeki 30 yılın en büyük sorununun su olacağı öngörülüyor"

KÜTAHYA - Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler arasında olduğuna dikkat çeken Vali Ali Çelik, önümüzdeki 30 yılın en büyük sorununun suya erişim olarak öngörüldüğünü söyledi. Sürdürülebilir su yönetiminin önemine değinen Vali Çelik, "Bilinçli bir toplum, millet olarak buna muhakkak müdahale etmemiz gerekiyor. Suyun israf edilmemesi gerektiğini herkese anlatmak zorundayız" dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Su Elçileri Derneği iş birliğinde çocukları çevre ve su konularında bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilen eğitim tırında çocuklarla buluştu. "Temiz su, yeşil vatan" sloganıyla Su Elçileri Derneğince hazırlanan tırı ziyaret ederek eğitime destek veren Vali Ali Çelik, Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak'tan eğitim içeriği ve materyaller hakkında bilgiler aldı.

Aydıncak, çocuklara su israfı, su kaynaklarının verimli kullanılması, sulama kanalları gibi konularda eğitim verildiğini söyledi.

Suyun önemi hakkında öğrencilerle sohbet eden Vali Çelik, suyun tasarruflu kullanılması için ailelerini uyarmalarını istedi. Öğrencilerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Vali Çelik, "Çocuklarımızın biz büyüklerden daha deneyimli ve daha bilinçli olduğunu müşahede etmek mutluluk verdi" dedi.

Eğitim tırını gezdikten sonra burada basın mensuplarına açıklama yapan Vali Ali Çelik, 2000 yılında kişi başına düşen bin 652 metreküp yıllık su miktarının, nüfus artışıyla birlikte 2030 yılında kişi başına bin 100 metreküp düşmesinin öngörüldüğünü söyledi.

"Suyun israf edilmemesi gerektiğini anlatmalıyız"

Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler arasında olduğuna dikkat çeken Vali Çelik, önümüzdeki 30 yılın en büyük sorunun suya erişim olarak öngörüldüğünü söyledi. Sürdürülebilir su yönetiminin önemine değinen Vali Çelik, "Bilinçli bir toplum, millet olarak buna muhakkak müdahale etmemiz gerekiyor. Suyun israf edilmemesi gerektiğini herkese anlatmak zorundayız" dedi.

Suya erişim ve sürdürülebilirliğin sağlanması için "Bugünden bilinçlenerek hazırlanmalıyız" diyen Vali Çelik konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Suyun en önemli tüketim alanı yüzde 75 oranıyla tarımsal üretimde. Geri kalan kısmı sanayi ve içme suyu olarak kullanılıyor. Özellikle tarımsal amaçlı kullanım, tüketim amaçlı kullanım, içme suyu amaçlı kullanımlarda suyun değerini bilmemiz lazım. Tarımsal alanda kullanılan suyun israf edilmemesi konusunu başta çiftçimiz, köylümüz olmak üzere herkese anlatmak zorundayız."

Su Elçileri çizgi filminin maskotu Mandalina'nın da eşlik ettiği etkinlik, öğrencilere katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Çevre ve su bilinçlendirme tırı Kütahya'da
Çevre ve su bilinçlendirme tırı Kütahya'da
Çevre ve su bilinçlendirme tırı Kütahya'da
Çevre ve su bilinçlendirme tırı Kütahya'da

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Türkiye, Kütahya, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çevre ve su bilinçlendirme tırı Kütahya'da - Son Dakika


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