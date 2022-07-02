Çevreci komşu kart kullanırken de kazandırıyor - Son Dakika
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Çevreci komşu kart kullanırken de kazandırıyor

02.07.2022 11:53
Çevreci komşu kart kullanırken de kazandırıyor

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, artık kullanırken de kazandırıyor.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, artık kullanırken de kazandırıyor. Marketten giyime birçok sektörde değişen oranlarda indirimler sunan Çevreci Komşu Kart ailesine Antalya Anadolu Hastaneleri de imzalanan protokolle katıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin, evlerde cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli atıkları atmayıp biriktiren ilçe sakinlerine kazandıran geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, artık kullanırken de kazandırıyor. Birçok sektörde indirimler sunan Çevreci Komşu Kart'a imzalanan protokolle artık Antalya Anadolu Hastaneleri de dahil oldu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katıldığı protokol imza töreninde, Anadolu Hastanesi İcra Kurulu Üyesi Dr. Şükür Harmanda, Muratpaşa Belediyesi'nin her zaman özel işler yaptığını söyledi. Dr. Harmanda, "Başkanımızın özellikle sağlık gibi çok özel bir alanda iş birliği bizi de mutlu etti Anadolu Hastanesi olarak Muratpaşa'da olmaktan Muratpaşalı olmaktan da ayrıca mutluyuz" diye konuştu.

Gelişen proje

Başkan Uysal, Çevreci Komşu Kart'ın bütün bir kentin nitelikli atıklarını ödüle bağlayan ilk sistem olduğunu söyledi. Projenin Türkiye'de onlarca şehre yayıldığını belirten Başkan Uysal, "Çevreci Komşu Kart sürekli geliştirerek uyguladığımız bir proje. Projede ikinci bir aşamaya geçtik" dedi. Başkan Uysal, geçmiş yıllarda sadece anlaşmalı noktalarda kullanabilen Çevreci Komşu Kart'ın artık para kart özelliği kazandığını ve pos cihazı olan her yerde kullanılabilir hale geldiğini aktardı.

Bununla birlikte Çevreci Komşu Kart'ta biriken bakiyelerin ATM'lerden nakit olarak da çekilebildiğini aktaran Başkan Uysal, kartın aynı zamanda marketten yemeğe birçok sektörde indirim imkanı sağladığını da dile getirdi. İmzalanan protokolle Anadolu Hastanesi'nin de bu projeye destek verdiğini dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Anadolu Hastanemiz, şehrimizin seçkin ve önemli sağlık kuruluşlarından bir tanesi. Projeye katkı vermek istediler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bundan böyle Çevreci Komşu Kart sahibi komşularımız Anadolu Hastanemize gidince indirimli hizmet alacaklar. Biz kendilerine projeye katkı verdikleri, destek oldukları ve şehrimize nitelikli sağlık hizmeti verdikleri için çok teşekkür ediyoruz." - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çevreci komşu kart kullanırken de kazandırıyor - Son Dakika

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