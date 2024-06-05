Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi Kapanışı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi Kapanışı Gerçekleştirildi

Düzce İl Müftülüğü tarafından başlatılan Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesinin kapanış etkinliği düzenlendi. Gençler, çevreye duyarlı çalışmalar yaparak projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasına katkı sağladılar. Bahçeşehir Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri de projeye destek veren gençlerle bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşandı.

05.06.2024 12:08
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Düzce İl Müftülüğü'nün başlattığı Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesinin kapanışı gerçekleştirildi. Çevreye duyarlı gençler unutulmaz bir gün yaşadı.

Düzce'de Müftülük tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesinin kapanış etkinliği yapıldı. Gençler çevreye duyarlı çalışmalar yaparak dönem boyunca değerlerine sahip çıkmaları sebebi ile çeşitli etkinlikler ile projenin kapanışına katıldı. Bahçeşehir Gençlik Merkezi liderleri ile gönüllüleri de projeye destek veren gençler ile bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşanmasına vesile oldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi Kapanışı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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