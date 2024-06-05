Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi Kapanışı Gerçekleştirildi

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Düzce İl Müftülüğü'nün başlattığı Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesinin kapanışı gerçekleştirildi. Çevreye duyarlı gençler unutulmaz bir gün yaşadı.

Düzce'de Müftülük tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesinin kapanış etkinliği yapıldı. Gençler çevreye duyarlı çalışmalar yaparak dönem boyunca değerlerine sahip çıkmaları sebebi ile çeşitli etkinlikler ile projenin kapanışına katıldı. Bahçeşehir Gençlik Merkezi liderleri ile gönüllüleri de projeye destek veren gençler ile bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşanmasına vesile oldu. - DÜZCE