Ceyda Bölünmez Çankırı, Çeşme\'deki Su Kesintileri İçin Çözüm İncelemesi Yaptı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çeşme'de 10 saate kadar uzayan su kesintilerine çözüm olarak gösterilen Karareis Barajı'nda inceleme yaptı. Çankırı, "1989 İstanbul'undaki manzaranın aynısı 2025 yılında İzmir'de yaşanıyor" dedi.

İzmir'in turizm cenneti Çeşme'de Kutlu Aktaş Barajı'ndaki doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesiyle beraber yaşanan su kesintileri sezon ortasında vatandaşları zor durumda bırakırken AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, DSİ tarafından yapımı süren Karareis Barajı'nda incelemelerde bulundu. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ İlter, İçme Suyu Daire Başkanı Uğur Dal, DSİ Bölge Müdürü Hüseyin Koray ve teknik ekipten bilgi alan Çankırı, su ihtiyacının planlı yönetimlerle güvence altına alınabileceğinin mesajını verdi.

Baraj sahasında yaptığı açıklamada, Çeşme gibi önemli bir turizm merkezinde yaşanan krizin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çankırı, "Yaz sezonunda böyle bir tabloyla vatandaşı mağdur etmek hem ekonomik hem de insani olarak kabul edilemez. Suyu hayat değil de siyaset meselesi haline getiren yerel yönetimden planlı ve sürdürülebilir bir anlayış beklemek hata olurdu. Ama vatandaşımız müsterih olsun çünkü sorunun olduğu yerde bizim için her daim bir çözüm vardır. Merkezi hükümet olarak gereken her adımı atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"89'da İstanbul ne ise İzmir'de benzerini yaşıyoruz"

Çeşme Belediyesi'nin gereken altyapı yatırımlarını zamanında yapmadığını hatırlatan Çankırı şunları söyledi:

"DSİ bugün burada sahada. Baraj inşaatı tüm hızıyla sürüyor. CHP'li belediyeler ise halk susuz kalmışken hükümeti suçlayan açıklamalarda bulunuyor. Bu millet kimin çalıştığını, kimin konuştuğunu görüyor. İhmallerle vakit kaybeden CHP'li belediyelerin vitrin siyasetine inat AK Parti'nin 23 yıldır vatandaşa verdiği bir söz var: 'hizmetkar olacağız' Bu yüzden yükümüz ağır, biz kalıcı yatırımlarla çözüm üretiyoruz. Halkımız kimin çalıştığını çok net görüyor. Cumhurbaşkanımız, 1994'te çöplükle, susuzlukla terk edilen İstanbul'u devraldığında da böyleydi. Hizmet yerine bahane üretenler vardı. Kim vardı peki koltukta? Bir dönem halkçı belediye olarak geçinen Nurettin Sözen koltukta vardı. Muhalefetin belediyecilikteki yetersizliğinin tekrarını İzmir'de de yaşıyoruz. 1989 yılındaki İstanbul ne ise 2025 yılında İzmir de aynı durumu yaşıyor. İzmir, yıllardır 'şehircilik bilmiyorum ama ideoloji biliyorum' diyen bir belediyecilik anlayışının kurbanı. Bu yaşanan kriz değil, yılların umursamazlığının faturasıdır. Şehir planlaması yapmadan, su altyapısı kurmadan, sadece sosyal medya içeriği üreterek belediye yönetilmez. Çeşme'nin su altyapısı, yaz nüfusunu taşıyamıyor. Ama belediyenin etkinlik afişleri her yere yetişiyor. Suya yatırım yapmayan yönetim, sadece bugünü değil; turizmin de yarınını kurutuyor. Siyaset ne kadar arzu işi ise hizmet de aşk meselesidir. Biz de ikisi de fazlasıyla var. Allah'ın izniyle Karareis Barajı ile Çeşme'nin 2047 yılına kadar su ihtiyacını planlı ve amacına uygun olarak karşılayan yatırımla sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde de Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın katılımı ile açılışını gerçekleştireceğiz. İsterdik ki Çeşme Belediye Başkanı da ilçesinde yapılan milyarlık yatırımı gelip yerinde incelesin. Ama iş yapmayana işi anlatmak da zor anlaması da zor olduğu için bu beklentimiz de beyhudedir."

Karareis Barajı

Karareis Barajı - Salman Göleti - Arıtma Tesisi inşa edildi. Projede yer alan 33 bin 689 metre, farklı çaplardaki tüm çelik borular, 2 adet 1000 m, 1 adet 500 m kapasiteli olmak üzere 3 adet yükleme deposu, 3 adet terfi merkezi, sanat yapıları ve 23 bin 760 m3/gün kapasiteli arıtma tesisine ait tüm ünitelerin imalatları tamamlanmış olup tesisin performans testlerine başlanılacaktır. Performans testleri neticesine göre en kısa sürede su verilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu iş ile birlikte İzmir İli, Çeşme İlçesine yılda 3,74 milyon metreküp içme suyu verilecektir. - İZMİR