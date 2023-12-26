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Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in ailesiyle bir araya geldi - Son Dakika
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Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in ailesiyle bir araya geldi

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in ölümünün 6. yılı dolayısıyla düzenlenen mevlide katılarak, şehidin ailesi ve komşularıyla bir araya geldi. Başkan Erdem, ayrıca ilçeye kazandırdığı Bisiklet Evi'nde bölge sakinleriyle buluştu ve pazarcı esnafını ziyaret ederek Ceyhan için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil\'in ailesiyle bir araya geldi
26.12.2023 - 12:11,
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Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, yaptığı ziyaretler ve katıldığı programlarla ilçe halkının yanında olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in ölümünün 6. yılı dolayısıyla düzenlenen mevlide katılarak, şehidin ailesi ve komşularıyla bir araya gelen Başkan Hülya Erdem, "Ceyhanımızın kahramanı Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil ve Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde hain terör saldırıları nedeniyle şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine, Ceyhanımıza, Adanamıza ve ülkemize baş sağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Başkan Erdem, ilçeye kazandırdığı Bisiklet Evi'nde de bölge sakinleri ile buluştu. Başkan Erdem, çocukları, gençleri betonarme yapılarla değil, doğayla iç içe, sporla buluşturarak sağlıklı gelişimlerine destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Pazarcı esnafını da ziyaret eden Erdem, tüm esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi, "Pazarcılarımızla, esnafımızla, çiftçimizle Ceyhanımız için omuz omuza çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in ailesiyle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in ailesiyle bir araya geldi - Son Dakika
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