Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Göreve Başladı

Yerel

Ceyhan Belediye Başkanlığına seçilen Kadir Aydar, mazbatasını alarak, ikinci kez görevine başladı.

2019 Yerel Seçimleri'nde yüzde 50,64'lük oy oranıyla Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçilen ancak 11 ay sonra görevden el çektirilen Aydar,bu seçimi de en yakın rakibine fark atarak kazandı. Mazbatasını alarak göreve başlayan Kadir Aydar, Belediye önünde toplanan Ceyhanlılar'a seslenerek, " Adana'nın 9 ilçesi bizim. Adana bizim, dağ bizim deniz bizim. Ama daha önemlisi Türkiye bizim. Genel Başkanımız Özgür Özel'e teşekkür ediyorum. İlçe başkanlığımdan bu yana her an yanımda bulunan Genel Başkan Yardımcımız Burhanettin Bulut'a teşekkür ediyorum. İyi günümde kötü günümde o vardı, siz vardınız, dostlarım vardı, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"CEYHAN'IN 112 MAHALLESİNDE BİZ VARIZ"

Bundan sonra Ceyhan'ın 112 mahallesinde varlıklarını ve hizmetlerini yoğun şekilde hissettireceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Genel Başkanımız Özgür Özel, Türkiye ittifakını kurdu. Bizim belediye başkanlarımız da şehirlerinde ve ilçelerinde halkın ittifakını kurdu. Biz de burada halkımızla birlikte Ceyhan'ın ittifakını kurduk ve seçimi kazandık. İttifakımıza gönül bağıyla destek veren herkese tek tek teşekkür ediyorum. Bizim kapımız Türk'e, Kürde, Alevi'ye, Sünni'ye, Laz'a, Çerkez'e, hiçbir ayrım yapmadan tüm halkımıza açıktır. Ceyhan Belediyesi sizindi, ben emanetinizi teslim aldım. Bundan sonra ayrıştıran, ötekileştiren ve nefret dili kullanan hiç kimse olmayacak. Bizler sevgiyle, saygıyla ve barış dilini kullanarak buralara geldik. Bundan 112 mahalleme eşit hizmet götüreceğim" diye konuştu.

Devir teslim törenine, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar, Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy, CHP'li meclis üyeleri, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.