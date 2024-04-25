Ceyhan Belediyesi İhtiyaç Sahibi Emeklilere 5 Bin Lira Bayram İkramiyesi Dağıtacak - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi İhtiyaç Sahibi Emeklilere 5 Bin Lira Bayram İkramiyesi Dağıtacak

Ceyhan Belediyesi İhtiyaç Sahibi Emeklilere 5 Bin Lira Bayram İkramiyesi Dağıtacak

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, seçimden önce verdiği sözü tutarak ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin lira bayram ikramiyesi dağıtacaklarını açıkladı. Başvurular belediyeye yapılacak.

25.04.2024 12:24  Güncelleme: 12:33
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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, seçimden önce söz verdiği 'İhtiyaç sahibi emeklilere 5 bin lira ikramiye' sözünü tutuyor. Başkan Aydar, "Bu yıl Kurban Bayramı ikramiyesi belediyemiz tarafından dağıtılacak. İhtiyaç sahibi emeklilerimiz 5 bin liralık bayram ikramiyesi için belediyemize başvurabilirler" dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, seçim döneminde verdiği vaadleri hızlı bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor. Ceyhan'ın kaybolan yıllarını telafi etmek için 7 gün 24 esasına dayalı çalışan başkan Aydar, seçimden önce verdiği vaadler arasındaki 'İhtiyaç sahibi emeklilere 5 bin lira bayram ikramiyesi' vaadini gerçekleştiriyor.

Kurban Bayramı için dağıtılacak olan 5 bin lira ikramiyenin belediye tarafından karşılanacağını açıklayan başkan Aydar, ihtiyaç sahibi vatandaşların belediyeye gelerek başvuru yapmalarını istedi.

Başkan Aydar, yaptığı açıklamada kişisel ve kurumsal olarak herkesin zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "Bu zorlukları hep beraber el ele omuz omuza vererek birbirimizi destekleyerek aşacağız. Kurban Bayramı'nda seçim döneminde söz verdiğim gibi ihtiyaç sahibi emeklilerimize herhangi bir mazeret üretmeksizin şartlarımızı zorlayarak 5 bin lira ikramiyeleri dağıtacağız. Müraacatlar geldiğinde kılı kırk yararak ihtiyaç sahibi emeklilerimizi belirleyeceğiz. Bu tespitlerde tek kriter 'ihtiyaç sahibi' olmalarıdır. Sözüm sözdür. Ne söz verdiysek sağlam ve emin adımlarla hepsini yerine getirmeye devam ediyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ceyhan Belediyesi İhtiyaç Sahibi Emeklilere 5 Bin Lira Bayram İkramiyesi Dağıtacak - Son Dakika

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