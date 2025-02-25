Ceyhan Belediyesi'nden Ramazan Ayı İçin İftar Çadırları ve Ücretsiz Ekmek Dağıtımı - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi'nden Ramazan Ayı İçin İftar Çadırları ve Ücretsiz Ekmek Dağıtımı

Ceyhan Belediyesi\'nden Ramazan Ayı İçin İftar Çadırları ve Ücretsiz Ekmek Dağıtımı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ramazan ayı boyunca her gün iftar çadırları kuracaklarını ve günlük 10 bin ekmek dağıtacaklarını açıkladı. İftar yemekleri, Ceyhan Belediyesi Aşevi tarafından hazırlanacak ve vatandaşlara sunulacak.

25.02.2025 11:37  Güncelleme: 11:39
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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, belediye tarafından hergün kurulacak iftar çadırlarının yanı sıra Ramazan ayı boyunca günlük 10 bin ekmeğin ücretsiz olarak dağıtılacağını duyurdu.

Ceyhan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftar sofralarında her gün bin kişilik sıcak yemek ikram edecek. Ceyhan Belediyesi Aşevi'nde hazırlanacak iftar yemekleri, iftar çadırlarında vatandaşlarla buluşturulacak. Belediye Başkanı Kadir Aydar, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Ceyhanlılar, Ramazan ayı yaklaşıyor. Peygamber Efendimiz 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' buyuruyor. Biz de bu anlayışla hareket ederek Ramazan ayı boyunca Ceyhan halkının yanında olacağız. Kuracağımız iftar çadırlarının yanı sıra, yeni yaptığımız kafelerde her gün 10 bin ekmeği ücretsiz olarak halkımızla buluşturacağız. Ramazan'ı birlikte, dayanışma içinde ve paylaşarak geçireceğiz." - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ceyhan Belediyesi'nden Ramazan Ayı İçin İftar Çadırları ve Ücretsiz Ekmek Dağıtımı - Son Dakika

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