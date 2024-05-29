Ceyhan Belediyesi tarafından açılan yeni cadde asfaltlandı - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi tarafından açılan yeni cadde asfaltlandı

Ceyhan Belediyesi tarafından açılan yeni cadde asfaltlandı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tarafından açılan 260 metre uzunluğundaki yeni cadde Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından asfaltlandı. Cadde, Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan İsmet İnönü Koşu, Spor, Gençlik ve Çocuk Parkı'nın yanında yer alıyor.

29.05.2024 11:34  Güncelleme: 11:36
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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tarafından açılan 260 metre uzunluğundaki yeni cadde Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından asfaltlandı.

Ceyhan Belediyesi tarafından Namık Kemal Mahallesi'nde yapımı devam eden 900 metrekare büyüklüğündeki İsmet İnönü Koşu, Spor, Gençlik ve Çocuk Parkı'nın yanında açtığı yeni cadde Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından asfaltlanarak hizmete girdi.

750 ton sıcak asfalt döküldü

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile beraber uyumlu çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Namık Kemal Mahallesi imar planına uygun şekilde ulaşımı ve trafiği rahatlatacak yeni caddemizi Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekiplerimizle asfaltla buluşturduk. 750 ton sıcak asfalt dökülerek hizmete açtığımız yeni caddemiz 12 metre genişliğe, 260 metre uzunluğa sahiptir. Ceyhan'ımıza bir yandan yeni yollar, caddeler kazandırırken, ekiplerimiz kent genelinde yol çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ediyor" dedi.

"Ceyhan'a en güzel hizmetleri kazandıracağız"

Ceyhan'a en güzel hizmetleri kazandıracağını belirten Başkan Aydar, "Hemşerilerimize verdiğimiz sözleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ile beraber bir bir yerine getiriyoruz. Ceyhan Belediyesi olarak yeni açtığımız yolun yanı başında inşası devam eden İsmet İnönü Koşu ve Spor Parkı'nı da yakın zamanda vatandaşların hizmetine açacağız. Beş yıllık görev süremiz boyunca kentimize en güzel hizmetleri kazandırmak için belediyemizin tüm birimleri gece gündüz demeden Ceyhan'ımız için çalışmalarını sürdürüyor. Tüm hemşehrilerim adına Ceyhan'ımız için uyumla, birlikte çalışmalar yürüttüğümüz Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ağabeyime teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ceyhan Belediyesi tarafından açılan yeni cadde asfaltlandı - Son Dakika

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