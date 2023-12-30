Ceyhanlılar Atatürk\'e Sahip Çıktı: İzmir Marşı\'nı Söyledi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Türkiye Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan makamlarının, takımların sahaya Atatürk pankartı ve tişörtleriyle çıkmak istemesine izin vermemesi Türkiye'de olduğu gibi Ceyhan'da da tepkiyle karşılandı. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in çağrısıyla sokaklara inen Ceyhanlılar, hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi.

Ceyhanlılar Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in çağrısı ve Türk bayraklarıyla gece sokaklara indi. Hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyleyen Şimşekler Grubu, Ceyhan Tayfa, Ceyhan spor Taraftarlar Derneği, Panzerler Grubu, Galatasaray ve Fenerbahçe tribün temsilcileri, Başkan Hülya Erdem ve Ceyhanlılarla birlikte sokakları inletti.

"YAŞASIN ATATÜRK"

Dünyada Atatürk'ü tanımayacak, İstiklal Marşı'nı okutmayacak hiçbir ülkenin olamayacağını, dünya liderlerinin Atatürk'ün önünde saygıyla eğildiğini kaydeden Başkan Hülya Erdem, "Onurla ve gururla bizi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüplerimizi tebrik ediyoruz. Ceyhan'da gece saatlerinde sokaklarda buluşan, ülkemize, Atatürk'ümüze sahip çıkan taraftar gruplarımıza teşekkür ediyorum. Bir Atatürk ve Cumhuriyet kadını olarak diyorum ki; yaşasın Atatürk, yaşasın Mustafa Kemal'in askerleri" dedi.

"ATATÜRK PAZARLIK KONUSU DEĞİLDİR"

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve İstiklal Marşı'nın pazarlık konusu olamayacağının altını çizen Başkan Hülya Erdem, "Her şeye ve herkese rağmen 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyoruz. Buradan, Atatürk'ün kurtuluş fikrinin filizlendiği kadim topraklar Adana'dan Ceyhan'dan ilan ediyoruz ki; Atatürk her yerdedir. Atatürk'ün izi hiç bir yerden asla ve asla silinemez. Suudi Arabistan'da Mustafa Kemal Atatürk'e, İstiklal Marşımıza yapılan saygısızlığa dur diyen Fenerbahçe ve Galatasaray Spor Kulüplerimizi yürekten kutluyorum. Tebrikler Fenerbahçe, tebrikler Galatasaray. Gece saatlerinde ülkemiz için, Atatürk için Ceyhan sokaklarını dolduran hemşehrilerimizle onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz" diye konuştu.