Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası Sona Erdi

Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası Sona Erdi
21.05.2025 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki ceza infaz kurumları arasında düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün "Kampüsler Yarışıyor" adlı yazıları ve talimatları doğrultusunda "İstanbul Avrupa Yakası Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası" Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından organize edildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün "Kampüsler Yarışıyor" adlı yazıları ve talimatları doğrultusunda "İstanbul Avrupa Yakası Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası" Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından organize edildi. Futbol Turnuvasına Marmara Açık, Marmara 1 Nolu, 2 Nolu, 3 Nolu, 5 Nolu, 6 Nolu, 7 Nolu, 8 Nolu, Marmara Kapalı, Marmara Kadın Kapalı, Bakırköy Kadın Kapalı, Metris R Tipi 1 Nolu, Metris 2 Nolu ceza infaz kurumları ile Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü futbol takımları katıldı. Takımlar 4 grupta mücadele ettiler.

11 Nisan 2025 günü takım sorumluları ile turnuva statüsü ve kura çekim programı gerçekleştirildi. Turnuvanın açılış müsabakası 17 Nisan 2025 Perşembe günü Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Futbol Sahasında Marmara 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu Futbol Takımı ile Metris R Tipi Ceza İnfaz Kurumu Futbol Takımları arasında oynandı. Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final müsabakaları sonrası yarı final kura programı gerçekleştirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Dr. Necip Sarı, kurumlardan sorumlu Cumhuriyet savcıları ile Kurum Müdürleri 14 Mayıs 2025 günü "Kampüsler Yarışıyor" futbol turnuvasında sahaya dostluk maçına çıktılar. Takım oyununun ön plana çıktığı müsabakada sahada yer alanların futbola dair performansları izleyiciler tarafından beğenildi ve alkışlandı.

11 Nisan 2025 günü başlayan ve 30'dan fazla heyecanlı ve çekişmeleri müsabakaya sahne olan İstanbul Avrupa Yakası Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası'nın finali, kupa, madalya töreni 16 Mayıs 2025 günü gerçekleştirildi. Final müsabakasında Marmara 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumu Futbol Takımı ile Marmara 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu Futbol takımı sahadaydılar. Final müsabakasını FİFA Kokartlı eski hakemlerden ve Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Sekreteri Binali Kartal yönetti. Turnuvanın şampiyonu Marmara 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu Futbol Takımı oldu. Final müsabakasını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer, Eğitim Merkezi Başkanı Mustafa Hakan Uyar, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Dr. Necip Sarı, Cumhuriyet savcıları Bahadır Kopdağ, Serkan Dinç, Ahmet Ramazan, Hasan Kaya, Kurum Müdürleri, programın konukları, personel ve açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler izledi.

İstanbul Avrupa Yakası Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası final, kupa ve madalya törenine Türk futbolunun önemli isimleri katıldı. Beşiktaş Jimnastik Kulubü Genel Sekreteri Uğur Fora, Milli Takımlar Eski Teknik Direktörü Fethi Demircan, Eski FİFA kokartlı hakem ve Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Sekreteri Binali Kartal, Eski Futbol Adamları Derneği Genel Sekreteri Hüsamettin Çelik, Eski Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Naci Arkan, Eski Milli Takım Futbolcuları Cüneyt Tanman, Öner Kılıç, Mehmet Gönülaçar programın onur konukları oldu. Programın onur konuklarına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş teşekkür plaketi verdi. Programda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Dr. Necip Sarı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş'e günün anısına hediye verdi. Şampiyon olan Marmara 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu futbol takımına kupasını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş kupalarını verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Politika, Etkinlik, istanbul, Marmara, Futbol, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Netanyahu’ya resti çekti: Gazze’de savaş durmazsa ABD Tel Aviv’i terk edecek Trump Netanyahu'ya resti çekti: Gazze'de savaş durmazsa ABD Tel Aviv'i terk edecek
Yangında ailesini kaybetmişti Tutuklu itfaiyecinin nişanlısı açığa alındı Yangında ailesini kaybetmişti! Tutuklu itfaiyecinin nişanlısı açığa alındı
Hikmet Karaman, Zimbru’ya istediği dünyaca ünlü golcüyü açıkladı Hikmet Karaman, Zimbru'ya istediği dünyaca ünlü golcüyü açıkladı
Kaşar peynirde akılalmaz dolandırıcılık Tonlarca ele geçirildi Kaşar peynirde akılalmaz dolandırıcılık! Tonlarca ele geçirildi
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı Sevgilisini öldürüp intihar etmişti! Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
İBB soruşturmasında ’kasa’ olarak anılan Fatih Keleş’in kardeşi de tutuklandı İBB soruşturmasında 'kasa' olarak anılan Fatih Keleş'in kardeşi de tutuklandı
CHP’li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu’nu terk etti CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
Ali Koç’a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu’ndan Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan

17:07
Moskova’ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
16:46
Moskova’da peş peşe İHA saldırıları Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
16:44
İşçiler her şeyi anlattı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
07:37
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
06:28
Türkiye ve ABD’den Suriye konusunda ortak irade vurgusu
Türkiye ve ABD'den Suriye konusunda ortak irade vurgusu
00:58
TBMM’de HSK’ya 5 yeni üye seçildi
TBMM'de HSK'ya 5 yeni üye seçildi
00:28
İstanbul’daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan’dan rahatlatan açıklama
İstanbul'daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan rahatlatan açıklama
00:13
Türk bayrağını yakmaya çalışan kişi zihinsel engelli çıktı
Türk bayrağını yakmaya çalışan kişi zihinsel engelli çıktı
00:03
Trump’tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
23:26
Fatih Terim’in Al Shabab’ı şampiyona kaybetti
Fatih Terim'in Al Shabab'ı şampiyona kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 18:13:38. #7.13#
SON DAKİKA: Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.