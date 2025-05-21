Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası Sona Erdi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün "Kampüsler Yarışıyor" adlı yazıları ve talimatları doğrultusunda "İstanbul Avrupa Yakası Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası" Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından organize edildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün "Kampüsler Yarışıyor" adlı yazıları ve talimatları doğrultusunda "İstanbul Avrupa Yakası Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası" Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından organize edildi. Futbol Turnuvasına Marmara Açık, Marmara 1 Nolu, 2 Nolu, 3 Nolu, 5 Nolu, 6 Nolu, 7 Nolu, 8 Nolu, Marmara Kapalı, Marmara Kadın Kapalı, Bakırköy Kadın Kapalı, Metris R Tipi 1 Nolu, Metris 2 Nolu ceza infaz kurumları ile Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü futbol takımları katıldı. Takımlar 4 grupta mücadele ettiler.

11 Nisan 2025 günü takım sorumluları ile turnuva statüsü ve kura çekim programı gerçekleştirildi. Turnuvanın açılış müsabakası 17 Nisan 2025 Perşembe günü Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu Futbol Sahasında Marmara 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu Futbol Takımı ile Metris R Tipi Ceza İnfaz Kurumu Futbol Takımları arasında oynandı. Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final müsabakaları sonrası yarı final kura programı gerçekleştirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Dr. Necip Sarı, kurumlardan sorumlu Cumhuriyet savcıları ile Kurum Müdürleri 14 Mayıs 2025 günü "Kampüsler Yarışıyor" futbol turnuvasında sahaya dostluk maçına çıktılar. Takım oyununun ön plana çıktığı müsabakada sahada yer alanların futbola dair performansları izleyiciler tarafından beğenildi ve alkışlandı.

11 Nisan 2025 günü başlayan ve 30'dan fazla heyecanlı ve çekişmeleri müsabakaya sahne olan İstanbul Avrupa Yakası Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası'nın finali, kupa, madalya töreni 16 Mayıs 2025 günü gerçekleştirildi. Final müsabakasında Marmara 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumu Futbol Takımı ile Marmara 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu Futbol takımı sahadaydılar. Final müsabakasını FİFA Kokartlı eski hakemlerden ve Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Sekreteri Binali Kartal yönetti. Turnuvanın şampiyonu Marmara 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu Futbol Takımı oldu. Final müsabakasını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer, Eğitim Merkezi Başkanı Mustafa Hakan Uyar, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Dr. Necip Sarı, Cumhuriyet savcıları Bahadır Kopdağ, Serkan Dinç, Ahmet Ramazan, Hasan Kaya, Kurum Müdürleri, programın konukları, personel ve açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler izledi.

İstanbul Avrupa Yakası Ceza İnfaz Kurumları Futbol Turnuvası final, kupa ve madalya törenine Türk futbolunun önemli isimleri katıldı. Beşiktaş Jimnastik Kulubü Genel Sekreteri Uğur Fora, Milli Takımlar Eski Teknik Direktörü Fethi Demircan, Eski FİFA kokartlı hakem ve Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Sekreteri Binali Kartal, Eski Futbol Adamları Derneği Genel Sekreteri Hüsamettin Çelik, Eski Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Naci Arkan, Eski Milli Takım Futbolcuları Cüneyt Tanman, Öner Kılıç, Mehmet Gönülaçar programın onur konukları oldu. Programın onur konuklarına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş teşekkür plaketi verdi. Programda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Dr. Necip Sarı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş'e günün anısına hediye verdi. Şampiyon olan Marmara 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu futbol takımına kupasını Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş kupalarını verdi. - İSTANBUL