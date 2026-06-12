Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı

Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı
12.06.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalvaç'ta 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü etkinlikleri konser ve halk oyunlarıyla kutlandı.

Adalet Bakanlığı bünyesinde Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memurlarından oluşan Grup İKM ile halk oyunları ekibi, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen etkinliklerde sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu yıl ilk kez resmi olarak kutlanan 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla Yalvaç Anlatan Meydanı'nda gerçekleştirilen program, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Tamamı günün anlam ve önemine vurgu yapacak şekilde hazırlanan etkinlikler kapsamında konser ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Yalvaç Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında çeşitli branşlarda düzenlenen turnuvalarda dereceye giren personele ödülleri takdim edildi. Görevlerinde üstün başarı gösteren personeller plaketle ödüllendirilirken, ceza infaz kurumlarında 20 yıl ve üzeri hizmet veren personele de teşekkür plaketi verildi. Ödül töreninin ardından sahne alan halk oyunları ekibi yöresel gösterilerini sergiledi. Daha sonra Grup İKM tarafından verilen konserle katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin özverili çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen program, konserin ardından sona erdi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mahmut Oral Mahmut Oral:
    bu çalışanlar daha ciddi şekilde cezalandırılması gereken suçluların başında nöbetçi duruyor tapu kıymeti yok yeminle 0 0 Yanıtla
  • Ayşegül Köycigez Ayşegül Köycigez:
    nihayet resmi olarak tanındı bu gün niye şimdi oldu bunu daha önce yapabilirlerdi ama yine de güzel bir adım atılmış personellere saygı duymak gerek 0 0 Yanıtla
  • Yavuz Dogrusoz Yavuz Dogrusoz:
    ya bu da kutlanacak şey mi böyle her şeyin günü var artık haber olacak şey bulamamışlar herhalde yalvacta konser mi verdiler tamam güzel de bu kadar mı önemli 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:09:18. #7.13#
SON DAKİKA: Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.