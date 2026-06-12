Ceza İnfaz Personeli Günü Kutlandı

Adalet Bakanlığı bünyesinde Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz ve koruma memurlarından oluşan Grup İKM ile halk oyunları ekibi, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen etkinliklerde sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu yıl ilk kez resmi olarak kutlanan 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla Yalvaç Anlatan Meydanı'nda gerçekleştirilen program, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Tamamı günün anlam ve önemine vurgu yapacak şekilde hazırlanan etkinlikler kapsamında konser ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Yalvaç Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında çeşitli branşlarda düzenlenen turnuvalarda dereceye giren personele ödülleri takdim edildi. Görevlerinde üstün başarı gösteren personeller plaketle ödüllendirilirken, ceza infaz kurumlarında 20 yıl ve üzeri hizmet veren personele de teşekkür plaketi verildi. Ödül töreninin ardından sahne alan halk oyunları ekibi yöresel gösterilerini sergiledi. Daha sonra Grup İKM tarafından verilen konserle katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin özverili çalışmalarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen program, konserin ardından sona erdi. - ISPARTA