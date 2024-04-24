Cezaevinden firar eden şahıs yakalandı - Son Dakika
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Yerel

Cezaevinden firar eden şahıs yakalandı

Karabük'te kasten öldürme suçundan 42 yıl hapis cezası bulunan M.G. isimli şüpheli, cezaevinden firar etti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

24.04.2024 00:28  Güncelleme: 00:31
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Cezaevinden firar eden şahıs yakalandı

KARABÜK - Karabük'te kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 42 yıl hapis cezası kalan kısmını yatarken firar eden şahıs yakalandı.

Hakkında kasten öldürme suçundan 42 yıl 40 ay 47 gün hapis cezası bulunan M.G. isimli şüpheli Karabük Açık Cezaevi Müdürlüğünden 7 Nisan'da firar etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği görevlileri aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezinde yürüttükleri çalışma ile şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şehrimizde vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini bozacak her türlü suçun önlenmesine, faillerinin en kısa sürede yakalanarak adalet önüne çıkartılmasına ve suçluların aramızda rahat rahat dolaşmasına asla izin verilmeyecek olup, konu ile ilgili çalışmalarımız ve mücadelemiz durmaksızın devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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