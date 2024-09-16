Channel Regatta Yarışları Sona Erdi - Son Dakika
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Channel Regatta Yarışları Sona Erdi

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17. Channel Regatta yat yarışlarında başarı gösterenler ödüllerini aldı, dostluk ön plandaydı.

16.09.2024 21:00
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- Egenin iki yakasını bir araya getiren yat yarışlarında dereceye girenler ödüllerini aldı

MUĞLA - Rodos ve Marmaris yat kulüplerinin 2005 yılından bu yana düzenlediği Channel Regatta yat yarışlarının 17.'si Marmaris'te tamamlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 13, 14 ve 15 Eylül tarihlerinde 15 tekne ve 150 yelkencinin tamamladığı yarışlarda Köyceğiz Ekincik koyu etabı, Ekincik'ten Yılancık adası etabı ve Ekincik Marmaris etabı olarak tamamlandı. Dereceye girenler ödüllerini kulüp bahçesinde düzenlenen tören ile aldı.

Ege Denizi'nin iki yakasındaki denizcileri bir araya getiren ve dönüşümlü olarak bir yıl Rodos'ta bir yıl Marmaris'te yapılan geleneksel "Channel Regatta" yat yarışlarının 17.'si, 13 Eylül'de Marmaris'ten hakem teknesinden verilen start düdüğü ile başlarken, Marmaris'te sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü ve Rodos Açık Deniz Yat Kulübü'nün ortaklaşa organize ettiği yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Türkmenistan, Kazakistan'dan ORC1, ORC2 ve ORC3 sınıflarına ayrılan 15 tekne ve 150 yelkenci katılım sağladı.

Yarışlarda teknelerin kategori ve özelliklerine göre sınıflandırıldığı ORC1 birincisi Anyway - Sec teknesi ile kaptan David Tsogoev ve ekibi, ORC2 birincisi İskorpit teknesi ile Kaptan Bülent Çelik ve ekibi, 0RC3 birincisi Rodos yarışçılarından Apollon teknesi ile kaptan Kostas İmsiridis ve ekibi oldu. Dereceye girenlere kulüp bahçesinde düzenlenen tören ile ödülleri verildi.

ORC 2 sınıfında yarış birincisi olan David Tsogoev, "17. Channel Regatta Türk ve Yunan denizcilerin dostluk yarışı. Bir sene burada Türkiye'de, Marmaris'te, bir sene Yunanistan'da, Rodos'ta düzenleniyor. Uzun yıllardır yarışa katılıyoruz. Çok keyifli bir yarış, çok heyecanlı bir yarıştı bu. Bu seneki yarışlarımız, rüzgarımız çok güzeldi. Birçok aksilikler yaşadık ama çok da keyifli bir seri çıkardık. Keyifliyiz, gururluyuz. Her şeyden önce Yunan dostlarımızla denizcilik bağıyla tekrar halkları birbirine bağladı. Biz de çok keyifliyiz teşekkür ederim" diyerek yarışlara devam edeceğini belirtti.

Kendisi de yarışlara katılan ve ORC2 sınıfında ikinci olan MIYC Kulüp Başkanı Zafer Öznur, "17. Regattayı bu yıl Marmaris'te düzenledik. Yunan dostlarımızdan 7 tekne yaklaşık 50 kişi civarında katılım sağladı. Dolayısıyla güzel bir hafta geçirdik. 3 gün boyunca güzel rüzgar vardı. Zaman zaman durgun, zaman zaman sert. Bugün yarışın sonuna doğru biraz zorladı ama çok şükür kazasız belasız bitirdik. İlk gün Marmaris'ten start verdik, Ekinciğe gittik. İkinci gün Ekincik'te bir yarış yaptık sonra akşam bir Dalyan turu yaptık. Son gün de Ekincik'ten çıkıp Marmaris'e geldik. Kulüp bahçemizde son gece yemek organizasyonumuzda kupalarımızı dağıttık ve bu haftayı bitirdik. Önümüzdeki yıl organizasyon Rodos'ta olacak. İnşallah bir an önce vakit gelir oraya gider. Orada da aynı şekilde eğlenmeye devam ederiz" diyerek Doğu Akdeniz'in en büyük yarışlarının yaşandığı ve binlerce denizcinin katılım sağladığı Uluslarası RaceWeek için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Yarışları medya teknesinden takip eden tecrübeli denizci ve tiyatro sanatçısı Levent Çelmen Channel Regatta ile ilgili şunları söyledi:

"Güzel bir etkinlik oldu. Bir sene Rodos'ta gerçekleşiyor, bir sene Türkiye'de gerçekleşiyor. 17 yıldır yapılıyor. Biz bunların ilkine daha doğrusu 7-8 tanesine hem Rodos'ta çektik hem Türkiye'de çektik birlikte yapılıyordu. Sonra gelişen şartlarla bu yarışlar bir Türkiye'de bir Rodos'ta olmaya başladı. Bu sene de Türkiye'de oldu. Türkiye'de olanında Marmaris'ten çıktık, Ekinciye gittik. Orada yarıştık, Ekincik yarışımızı gerçekleştirdik. Dalyan kanallarına girdik, orada etkinlikler yaptık. Geriye döndük ve tekrar üçüncü günde Ekincik'ten çıkıp Marmaris'e geldik. Şartlar üçüncü günde sertti, yüksekti dalgalar, fazlaydı rüzgarlar. Bütün bunların içinde yarışçılar çabalarını gösterdiler. Azimle Marmaris'e girdiler ve kulüpte her şey bitti. Ödüllerini aldılar. Ödüllerini alan Yunanlı kardeşlerimiz yarın Rodos'a dönecekler. Türkler Türkiye'de kalacaklar. ve bir yarışın sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki yıl bu yarış Rodos'ta gerçekleşecek. Hep birlikte Rodos'a gideceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Channel Regatta Yarışları Sona Erdi - Son Dakika

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