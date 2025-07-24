China Mall Ankara Projesi Toplandı

Türk ve Çinli yetkililer China Mall Ankara Projesi için Ankara'da bir araya geldi.

Türkiye ile Çin arasında stratejik ticaret ve teknoloji iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen China Mall Ankara projesi kapsamında, Çinli yatırımcılar ile Türk proje danışmanları Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, projenin teknik detayları, iş birlikleri ve uygulanacak yenilikçi sistemler ele alındı. Öte yandan toplantıda, China Mall Ankara'nın yalnızca bir alışveriş merkezi değil, aynı zamanda teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı bir yaşam merkezi olarak konumlandırıldığı vurgulandı. Projede Çin'in ileri teknoloji çözümlerinin kullanılacağı belirtilirken, enerji ve su giderlerinin minimize edileceği, kendi enerjisini üreten çevreci sistemlerin hayata geçirileceği ifade edildi. Ayrıca temizlik süreçlerinin yapay zeka destekli robotlar tarafından otomatik olarak gerçekleştirileceği açıklandı.

Ziyaretçilere karşılama sunmak için giriş alanında Türkçe, Çince ve İngilizce konuşabilen, insan benzeri yapay zeka robotların görev alacağı duyuruldu. Ticari yapıya ilişkin olarak ise, alışveriş merkezinde yer alacak tüm mağazaların Çin'in önde gelen sanayi ve perakende markalarına kiralanacak.

Projeden hisse alan yatırımcılara, projenin tamamlanmasının ardından Türk Lirası cinsinden ödemelerin yapılacağı aylık 750 ABD Doları karşılığı kira garantisi sunulurken; hisse bedellerinin, yatırılan miktarın yine dolar bazlı olarak 2 katından fazla bir rakamla geri satın alınabileceği de garanti ediliyor. İnşaat süreciyle ilgili olarak, Çinli yüklenici firmanın teknik ekibinin kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek saha çalışmalarına başlayacağı bildirildi. Ayrıca Çin'in en büyük sanayi kuruluşlarının başkanlarının da önümüzdeki günlerde proje kapsamında Ankara'da temaslarda bulunması bekleniyor.

China Mall Ankara, Türkiye'ye yeni bir ticaret ve teknoloji üssü kazandırmayı hedeflerken, aynı zamanda 2 ülke arasındaki ekonomik iş birliğini daha da ileriye taşımayı amaçlıyor. Ziyaretçiler detaylı bilgiye www.chinamall.com.tr internet sitesinden ulaşabilecek. - ANKARA