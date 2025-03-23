CHP Aksaray İl Başkanı Özdemir: 'Aksaray'ın isyanı tüm Türkiye'nin sesi' - Son Dakika
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CHP Aksaray İl Başkanı Özdemir: 'Aksaray'ın isyanı tüm Türkiye'nin sesi'

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, partilerinin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçimde yüksek katılım oranını değerlendirerek Aksaray halkının isyanını dile getirdi ve bunun Türkiye genelinde yankı bulduğunu ifade etti.

23.03.2025 18:22  Güncelleme: 19:25
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Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, partisinin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği önseçime ildeki katılımın yüksekliğine değinirken, "Burada bu tepki varsa tüm Türkiye ayaktadır" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçim dolayısıyla Aksaray'da sandık CHP İl Başkanlığında kuruldu.

CHP İl Başkanı Bilal Özdemir, yaptığı açıklamada Aksaray'ın haksızlık ve hukuksuzluğa isyan ettiğini ifade ederek, "Aksaray'ın isyan ettiğini gördük. Umarım birileri bu sesi duyar ve kulak vererek artık hukuksuz davranışlara son verir. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması konusunda maalesef böyle bir sonuç bekliyorduk. Hukuki bir gerekçe var mı? Yok. Birileri koltuğunda korktuğu için önce diplomasını iptal etti, sonra tutukladı. Yargı hala maşa olarak kullanılıyor, yargı bağımsız değil. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" dedi.

"Burada bu görüntü varsa tüm Türkiye ayaktadır"

Özdemir, "Sokakları gördük, insanları gördük, tepkileri gördük. Onlar saldırdıkça insanlar isyan etmeye devam ediyor, edecek de. Artık bunaldılar baskıdan, isyan etmek için bir sebep arıyor insanlar. Sebebi de bu oldu. Bu manzarayı Aksaray gibi bir yerde, yıllarca AKP'nin Türkiye'de ilk beşte olduğu bir yerde vatandaşın isyanını gördük. Parti binası önünde göründüğünden daha fazla insan binamızda var. Tıklım tıklım dolu, insanlar oy kullanmak için sıra bekliyor. Şu ramazan ayında oruçlu oruçlu gelip isyanlarını ifade etmeye çalışıyorlar. Burada bu tepki varsa tüm Türkiye ayaktadır" açıklamasını yaptı.

"Ekrem İmamoğlu'na yapılanları hukuk çerçevesinde bulmuyoruz"

Oy vermeye gelen vatandaş Feride Öztorun, "Ekrem İmamoğlu'na yapılanları hukuk çerçevesinde bulmuyoruz. Kazanılmış bir hakkı teslim etmiyorlar, biz de buna karşıyız. Tepkimiz göstermek için ben de burada oyumu kullandım" dedi.

Oy kullanan başka bir vatandaş ise, "Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yapıldığına inanıyorum. Çok üzüldük ama yenilmeyeceğiz, korkmayacağız ümidimizi kaybetmeyeceğiz" dedi.

"Ekrem Başkanımızı yalnız bırakmayacağız"

Son seçimlerde CHP'nin Aksaray Belediye Başkan adayı olan Pelinsu Yıldırım Demir de şunları söyledi:

"Son beş gündür ülkemizde olağanüstü şeyler yaşanıyor. Ülke demokrasimiz açısından, ülkemizin geleceği açısından, ülkemizde demokrasimize siyasi bir darbede bulunmak isteyenlere karşı 5 gündür mücadele ediyoruz. Bugün il başkanlığımızda sandıklarımızı kurduk. Ekrem Başkanımıza inanılmaz bir destek var. Aksaray halkı Ekrem Başkanımızla inanılmaz bir dayanışma içerisinde, öncelikle buradan mesajın çok net gittiğini düşünüyorum. Ekrem Başkanımızın bu haksız yargılamadan önce diplomasının iptali, sonra peşinden gelen gözaltı ve bugünkü verdikleri sonucun karşısında her zaman duracağız. Bugün Aksaray'ın verdiği bu mesaj Ankara'ya, Saraya gidiyor."

Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı İsmail Karaca da büyük bir mücadele örneği sergilediklerini söyleyerek, "Bugün sokağı bize gönül veren, gönül vermeyen, mücadelemize destek veren insanlarla birlikte kapattık. Dayanışma sandığımıza çok fazla talep var. Parti üyelerimizin büyük bir ilgisi var. Bizim cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur." dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Aksaray İl Başkanı Özdemir: 'Aksaray'ın isyanı tüm Türkiye'nin sesi' - Son Dakika

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