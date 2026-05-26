CHP Ardanuç’tan Özgür Özel’e destek; genel merkez müdahalesi protesto edildi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP Ardanuç İlçe Örgütü tarafından, CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'nun "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal edilmesi ve genel merkezin polis müdahalesiyle tahliyesi protesto edildi. CHP Ardanuç İlçe Başkanı Erol Uygur, Özgür Özel'e destek açıklaması yaparak, "Demokrasiye, Cumhuriyet'e, halkın iradesine sahip çıkacağız" dedi.

CHP Ardanuç İlçe Başkanlığı öncülüğünde CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'nun "mutlak butlan" gerekçesiyle iptali ve genel merkezin polis müdahalesiyle tahliyesi protesto edildi. Eyleme SOL Parti ve Eğitim Sen üyeleri de destek verdi.

CHP Ardanuç İlçe Başkanı Erol Uygur, açıklamasında CHP'nin demokrasi, hukuk ve halk iradesini savunan köklü bir parti olduğunu vurgulayarak, Genel Başkan Özgür Özel'e destek için toplandıklarını söyledi.

İktidarın CHP'ye yönelik baskı, tehdit ve yargı üzerinden siyasi kuşatma girişimlerinin demokrasi açısından kaygı verici olduğunu ifade eden Uygur şöyle konuştu:

"Bilinmelidir ki CHP korkmaz, sinmez ve geri çekilmez. Çünkü gücünü makamdan değil, halktan almaktadır. Son dönemde genel merkezimize yönelik gerçekleştirilen saldırı ve provokatif girişimleri en güçlü şekilde kınıyoruz. Demokrasiye, siyaset kurumuna ve halkın iradesine yönelik bu anlayış kabul edilemez. Siyasi görüşü ne olursa olsun, demokratik toplumlarda şiddetin, tehdidin ve baskının yeri yoktur. Demokrasiye sahip çıkacağız, Cumhuriyet'e sahip çıkacağız, halkın iradesine sahip çıkacağız. Her şeyden önce CHP'ye sahip çıkacağız. Genel Başkanımız Özgür Özel'e sahip çıkacağız."

SOL Parti Ardanuç İlçe Yöneticisi Turgut Sezer de şunları ifade etti:

"Mutlak butlan kararıyla ana muhalefet partisine adeta saray kayyumu atanmıştır. Bu yalnızca bir parti meselesi değildir. Bu karar, fiilen muhalefetsiz ve seçimsiz bir ortamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek aday olduğu bir seçim kurgusunun parçasıdır. Bu girişime karşı birlik ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz. Demokratik yollarla iktidarda kalma şansı azalan AKP ve MHP, kayyumlar ve görevlendirilmiş yapılar aracılığıyla muhalefeti bölmeye, parçalamaya ve birbirine düşürmeye çalışmaktadır. Ekonomide yaşanan krizler karşısında çözüm üretemeyen bu iktidar, muhalefetsiz bir yönetimi sürdürmek istemektedir. Biz yaşanan gelişmeleri bu çerçevede değerlendiriyoruz. Saray rejimi ve onun aparatlarının kirli operasyonları, hileleri ve tuzakları milyonların iradesi karşısında eriyip gidecektir."

GENEL MERKEZİ ALMAKLA GENEL BAŞKAN OLUNAMAYACAĞINI GÖRMÜŞ OLDULAR

CHP Artvin Merkez İlçe Başkanı Ogun Gümrükçü ise, "1980 darbesinden sonra CHP Genel Merkezi'ne, baba ocağımıza baskı yapıldı, çevrelendi ve müdahale edildi. Bu partinin 13 yıl genel başkanlığını yapmış birinin buna nasıl izin verdiğini, bunu nasıl kabullendiğini anlamak mümkün değil. Türkiye'nin kurucu partisinin genel merkezine girildi. Ancak herkes şunu gördü, genel merkezi almakla genel başkan olunamayacağını Türkiye'ye bir kez daha göstermiş oldular" dedi.

Eski Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir de Türkiye'yi ve CHP'yi sevdiklerini söyleyerek, "2014 yılında Ekrem İmamoğlu ile kardeş belediye olduk. Ardanuçlular öyle yiğit insanlardır ki, elini tuttukları kişiyi sonuna kadar destekler. İmamoğlu'nun yanında durmaya devam edeceklerdir. Ne vazgeçeriz ne korkarız ne de geri döneriz. Özgür Özel partimizin genel başkanıdır. Halkın getirdiğini ne mahkemeler ne de başka güçler değiştirebilir; halk getirdiyse yine halk götürür" diye konuştu.